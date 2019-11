«Mi corazón está herido», ha afirmado Hugo Sierra en el plató de ‘Sábado Deluxe’. El padre del hijo de Adara ha explicado que continúa enamorado, pero que ha sufrido mucho con la sonada relación que la madrileña ha mantenido con Gianmarco en ‘GH VIP 7’.

Comenzaba su intervención siendo muy claro sobre el italiano: «Esta persona no me interesa nada, me interesa lo que dice mi chica, la madre de mi hijo». Una vez ha avanzado la entrevista, María Patiño le ha ofrecido la posibilidad de mantener un cara a cara con el italiano que se encontraba en una de las salas VIP del programa. «No entro en el triángulo de novelas de bajo nivel». Rápidamente ha rechazado esta posibilidad.

Tras negarse a este enfrentamiento, ha reconocido que sabe que tiene una conversación pendiente con su chica. «Tenemos que sentarnos como personas adultas. Se tiene que resolver de la mejor manera posible». Sabe que su hijo es la persona más importante en este asunto y ha hablado acerca de la posibilidad de una custodia compartida. «Que ella tenga los mismos derechos que yo».

Respecto a las intenciones de Adara de regresar a Madrid, Hugo ha manifestado lo siguiente: «Mi intención es que mi hijo continúe en Palma. Hay que llegar a un acuerdo». También ha recalcado que se trata de un tema «doloroso».

«A veces es mejor un acuerdo bueno que un juicio», ha afirmado sobre la custodia. Ya ha puesto el asunto en su abogado para luchar por la custodia.

