María Patiño desde hace algunos días se muestra especialmente sensible en plató. Aunque no es la primera vez que rompe a llorar delante de las cámaras desde que se decretara el estado de alarma, en esta ocasión las lágrimas no han tenido nada que ver con la incertidumbre que existe en estos momentos. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha roto a llorar este miércoles en directo al escuchar la historia de superación de una pareja que llevaba separada más de 37 días por culpa del coronavirus. Un matrimonio que ha sido víctima de esta enfermedad, sin embargo, no han podido estar unidos para vencerla. Mientras él permanecía en su casa, ella luchaba por su vida desde la UCI del Hospital Virgen del Mar de Madrid.

«Todos los días informándome de lo que pasaba. Me emociono, porque lo he pasado muy mal. Agradeceré toda la vida cómo se han portado conmigo. Todos los días me llamaban para contarme su situación y me daban cariño, además», ha relatado el esposo tremendamente emocionado después de haber podido abrazar a su mujer. Estas palabras ponían los pelos de punta a María Patiño, quien no podía evitar emocionarse al escuchar estas declaraciones. Y es que a sus ojos «viene muy bien para sacar lo que todos llevamos dentro», ha asegurado.

Poco después la otra protagonista daba una entrevista al programa, una vez ya recuperada. «Para mí es un honor tenerle. Tengo un ángel de la guarda. Me ha cuidado toda la vida. Es una maravilla. Este es un hospital donde te sientes en tu propia casa. Es un hospital de referencia, venimos a hacer muchas cosas. Espero que no lo paséis, que nos hagan la vida fácil y que se acabe esto muy pronto. Que nos dejen salir a la calle», comentaba ella visiblemente afectada.

Uyyyy a 😭 @maria_patino nos representa ahora mismo que bonito reencuentro 🥰 gracias a @salvameoficial por dejarnos ver este reencuentro tan maravilloso, que en estos momentos esto nos da más fuerza 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#LoEstamosConsiguiendo pic.twitter.com/Zt0kiJjs1D — VIRGI 💫🇹🇷❤️ (@Virginialaraleo) April 22, 2020

No obstante, este reencuentro no solo ha calado hondo en el plató, sino también en las redes sociales. Han sido muchos los usuarios los que lo han aplaudido, pues ha conmovido a muchos espectadores. «Qué bonito este momento de Sálvame. Un reencuentro tras 37 días. Centrándose en el lado positivo, que es la única manera de seguir adelante» o » gracias a ‘Sálvame’ por dejarnos ver este reencuentro tan maravilloso, que en estos momentos esto nos da más fuerza» son algunos de los mensajes que rezan en Twitter sobre ello.

María Patiño no está en su mejor momento

Hace tan solo unos días desveló que está mal anímicamente debido a la situación actual. Se siente angustiada y incluso se ha planteado dar un giro a su vida una vez acabe el confinamiento realizando, por ejemplo, un voluntariado. Tal es su agobio que incluso rompió a llorar en ‘Sálvame’: «No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe». Unas sensaciones que no la dejaban avanzar y que provocaron que gran parte de su círculo se pusiera en contacto con ella para hacerle llegar todo su ánimo. Sara Carbonero fue una de ellas, quien le escribió: «abraza a la incertidumbre». «Muchísimas gracias, Sara, agradezco mucho tu consejo porque me llamó mucho la atención y tienes mucha razón», dijo días después en ‘Socialité’, espacio que, por cierto, continúa su emisión con normalidad.

La periodista es consciente de que toca adaptarse, por el momento, a las medidas del gobierno e intenta aprender para ello de su marido, Ricardo Rodríguez. «Mi pareja es de Venezuela, se fue de allí por la situación política de aquel país, y sabe perfectamente lo que es comunicase en la distancia con su familia y amigos. Se acostumbró a hablar con su madre y mandarse besos virtuales y, a lo que son las cosas, ahora somos nosotros los que estamos así», ha revelado.

Su última guerra mediática



Poco después volvía a convertirse en noticia por los ataques de Alba Carrillo. Este martes ella y su madre revelaron a sus seguidores una discusión que no había visto la luz hasta ahora. Cargaron contra la colaboradora, especialmente, Lucía Pariente: «Eres una rabiosa. Cuando vuelvas a hablar de alguien no la acorrales. Si tienes algo que decir dilo en alto. No eres una profesional…tienes un acólito detrás, vergüenza me da que juegues con el pan de nadie».