Están siendo semanas muy convulsas para Paz Padilla, que ha visto como ha pasado de ser uno de los personajes punteros en Mediaset a su despido fulminante por unas declaraciones que fueron tachadas de «negacionistas» y de un fuerte encontronazo con Belén Esteban. Fue el pasado 20 de enero la última vez que la presentadora pisó el plató de ‘Sálvame‘ y se marchó antes de lo previsto por lo ocurrido con la de Paracuellos del Jarama. Desde entonces, ni rastro de ellas por los pasillos de Telecinco. Unas semanas después y tras muchos rumores de una salida de Paz Padilla de la cadena poco tiempo después de renovar su contrato, era Mediaset quien emitía un escueto comunicado confirmando el despido de la humorista y actriz. Casi dos meses después de ese despido fulminante, ya hay fecha para el juicio entre Paz Padilla y Mediaset.

Paz Padilla acudirá a los juzgados el próximo 31 de mayo

Desde que saliera de Mediaset mucho se ha especulado si había decidido demandar o no a la empresa para la que trabajó durante tantos años. Finalmente, parece que la respuesta es afirmativa y Paz Padilla habría emprendido acciones legales. Ha sido la abogada Maica Vasco quien confirmó esta demanda. La letrada aseguró que la actriz y presentadora interpuso esta demanda, que se presentó el día 9 de febrero, contra «Mediaset, PubliEspaña y La Fábrica de la Tele» por su despido. Ese despido que fue comunicado el día 21 de enero. Esto fue un día después del enfrentamiento en plató con Belén Esteban a causa de las vacunas.

Por su parte, la cadena se defiende y asegura que el despido se produjo por «incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado Sálvame una hora y media antes de su finalización«. Ahora, según El Confidencial Digital, esta cita ya tiene fecha. Según el citado medio, fuentes judiciales le aseguran que el proceso se celebrará el 31 de mayo a las 09.10 horas de la mañana en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid.

Sin embargo, puede no llegar a celebrarse este proceso judicial. Y es que minutos antes de este juicio, ambas partes se darán cita en «el acto de conciliación que marca la ley» para ver «si las partes llegan a un acuerdo» extrajudicial. En el caso de que no sea así, tendrán que verse las caras en los juzgados y será la justicia quien, después de escuchar a ambas partes, tome la decisión que vea oportuna.

La noticia le pilla a la actriz y presentadora a miles de kilómetros

Paz Padilla está refugiada en su faceta como actriz. Con el éxito de su libro, ‘El humor de mi vida’, y la obra de teatro homónima, la humorista y presentadora no se cierra al mercado extranjero. Prueba de ello es que este mismo lunes ha cogido un avión y ha puesto rumbo a México para una reunión de trabajo que podría significar que la actriz diera el salto al otro lado del charco. Y es que estaría planteándose representar su obra de teatro por algunas de las ciudades más importantes de México, lo que supone una muy buena noticia después del varapalo que se ha llevado por parte de la cadena en la que ha trabajado tantos años. «Bueno. Acabo de aterrizar. Estoy en México. Vengo a reunirme con un empresario de teatro muy importante, el número 1, porque a ver si traemos ‘El humor de mi vida’ aquí, a México», reveló este lunes.

Sus primeras palabras sobre su despido de Mediaset

Pocos días antes de poner rumbo a Ciudad de México, Paz Padilla se sentó en un plató de televisión y habló de la nueva etapa a la que se enfrenta, alejada de Mediaset. La actriz fue una de las invitadas al programa ‘Preguntes Freqüents’ de la televisión catalana, donde ha hablado de su nueva vida sin encargos con Mediaset y lejos de la que ha sido sido su casa durante los últimos 13 años. No obstante, sobre este punto no quiere hablar en público y de cara a la galería ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacia el programa que le dio la oportunidad de volver a brillar y en el que ha trabajado los últimos 10 años. “En ‘Sálvame’ he aprendido muchísimo”, dijo hace tan solo unos días.

