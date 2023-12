Este es el premio que se llevará el ganador de 'GH VIP 8'

El pasado mes de septiembre Telecinco estrenaba 'GH VIP 8', un concurso que tras 14 semanas de convivencia, llega a su fin este jueves 21 de diciembre. Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi se han hecho con las tres plazas de la final sacando a una Laura Bozzo cabreadísima del podio. Pero, ¿Cuál es el premio para el ganador de esta noche? Pues ya os adelantamos que es el más bajo de la historia del programa. Si en ediciones anteriores rostros como Adara Molinero se han embolsado 100.000 euros por ganar 'GH VIP', quien se haga con el maletín esta noche conseguirá algo menos, aunque hay que reconocer que ha sido 'culpa' suya.

Después de jugar y jugar con la cantidad final, el ganador conseguirá llevarse a casa un total de 70.600 euros. De hecho, el premio hasta anoche era de 45.600 euros, pero en la semifinal se les dio a los concursantes la oportunidad de aumentar dicho premio superando una última prueba. Han tenido que sudar mucho para aumentar un premio final que desde el primer día les ha traído por la calle de la amargura. Pujas locas, el sí de Zeus Montiel al regreso de Susana Bianca a cambio de 25.000 euros del premio final o también el de Luitingo para leer la carta de Pilar Llori... Hechos que llevaron a los concursantes a quedarse con tan solo 45.600 euros.

Una cantidad que ya parece inamovible y ha llenado de alegría a los concursantes, y es que no hay que olvidar que llegaron a quedarse en 3.100 euros de premio semanas atrás...

Una final movidita

Laura Bozzo se cogía un monumental cabreo al conocer la noticia de que no llegaba a la gran final del programa. Tanto es así que no ha querido ni despedirse de sus compañeros: "No quiero ver a nadie, vayan a celebrar, a mí no me vuelven a ver en su vida", sentenciaba. "Ytengo donde ir, no dependo de este concurso para comer. Yo vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca, esto es un sueño estúpido. Gracias a todo el público, a veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra, gracias y besos para América, perdón por haberme ido, pero ya regreso", zanjaba enfadadísima.