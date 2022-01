Desde que fichó como colaboradora en ‘Ya es mediodía‘, el programa que presenta Sonsoles Ónega, Gloria Camila ha dejado claro que no está dispuesta a que nadie cuestione su trabajo o sus palabras. Este lunes, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha dejado constancia de ello al responder de manera tajante a las declaraciones que Carlota Corredera ha hecho sobre ella y sobre Rocío Flores. Las considera «desubicadas». Unas palabras que a la joven la han dejado «en shock».

Fue el pasado 8 de enero cuando la presentadora de ‘Sálvame’ salía en defensa de su compañera María Patiño. «Pido respeto para ella y todas las periodistas de la cadena que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo no provoco absolutamente a nadie. Solo doy mi opinión. Igual que la das tú. Respeto porque yo creo que estáis un poquito desubicadas», decía, haciendo alusión a Gloria Camila y su sobrina. «Os lo voy a decir a las dos porque a veces creo que habéis perdido el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset y aquí María Patiño es presentadora. Lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias es pedir respeto. Aunque discrepéis y no os guste nada de lo que dice de vosotras», señalaba. «Que ponga las demandas que quiera, pero que no tire por el suelo y arrastre a ninguna compañera».

Gloria Camila responde a Carlota Corredera: «Respeto a todo el mundo, jamás he faltado el respeto a nadie»

Los incendiarios comentarios de la gallega no han pasado por alto para la hija de ‘la más grande’. Ha contestado sin tapujos: «Respeto a todo el mundo por igual porque considero que nadie es más que nadie. Soy personaje público y creo que todos nos necesitamos para hacer un programa. El periodista necesita a un personaje público y el personaje necesita al periodista cuando tiene que dar una información y decir determinadas cosas».

«No sé por qué se dirige a mí Carlota cuando lo único que he dicho de María Patiño es que yo pocas veces voy a coincidir con ellas. De hecho, ellas como periodistas han dado informaciones que no eran ciertas. Yo las he desmentido o simplemente he hecho ‘pasapalabra’ y ya está. Pero creo que ellas como periodistas tendrían que haber contrastado algunas noticias que han dado por hecho. Yo jamás he faltado el respeto a nadie. Yo no me he dirigido a ellas con prepotencia ni con ninguna actitud altiva. Respeto a todo el mundo y también pido respeto hacia mí», sentenciaba.

La joven ha recordado a la audiencia que su vida no ha sido tan fácil como pudiera parecer. Perdió a su madre a una edad muy temprana y tras su muerte tuvo que hacer frente a la enfermedad de su hermano o a las consecuencias del fatal accidente de tráfico de su padre, que ocasionó la muerte de un conductor, en mayo de 2011.

«No dejo de ser una niña de 25 años»

«He madurado muy rápido para lo que he vivido… No dejo de ser una niña de 25 años que he vivido mis circunstancias, he vivido la vida que me ha tocado y lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado dar fuerzas a los míos, estar siempre que se me ha necesitado, apoyar cuando he tenido que hacerlo y voy a seguir haciéndolo», ha destacado Gloria Camila.

En riguroso directo, Gloria Camila ha echado por tierra a Carlota Corredera. No se siente ni desubicada, ni perdida, ni desorientada en modo alguno. «Vengo para hablar de lo que crea y considera que pueda hablar. Cuando me han hecho preguntas he contestado hasta donde he podido», concluía. Antes había destacado que respecto a su relación con Rocío Carrasco, “yo hago lo mío como considero y no me gusta que venga nadie a decirme cómo lo tengo que hacer”.

La tarde que Carlota Corredera lanzó un mensaje a Rocío Flores y Gloria Camila puntualizaba ante las cámaras que ambas son «personajes». «No sois periodistas, los periodista somos nosotros», recalcaba. «No lo he hablado con nadie, es mi opinión e igual me cae un chorreo, pero me da igual. Solo doy mi opinión. Igual que la das tú, pero además soy presentadora y periodista». Incisiva, Tenéis que respetar el oficio de la gente que da la cara en televisión. Precisamente en la cadena en la que estáis trabajando ahora vosotras. María Patiño no solo tiene credibilidad, además es presentadora de Mediaset. Pido respeto para ella y todas las periodistas de la cadena que no estamos de acuerdo con vosotras».

Te interesará saber...