Fran Rivera se despacha a gusto contra Isabel Pantoja: «En Cantora se oyen caminar las ratas»

Francisco Rivera se ha sentado en el plató de ‘Lazos de sangre’ para hablar de María Jiménez , que era gran amiga de su madre, Carmina Ordóñez. «Es alguien muy especial y siempre esta cuando tiene que estar», arrancaba diciendo en el programa de TVE, que ha estrenado su cuarta temporada este martes.

¿Se llevaban bien María Jiménez e Isabel Pantoja? Parece que Francisco Rivera (@Paquirri74) lo tiene claro… #LazosMaríaJiménez 🔴▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/fM3wVcFKTk — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 20, 2021

Durante la emisión del espacio, presentado por Boris Izaguirre, se emitían unas imágenes de Isabel Pantoja mirando de arriba a abajo a María Jiménez en una actuación en la pequeña pantalla. La cara de asco de la tonadillera despertaba numerosos comentarios y risas entre los invitados, ya que las imágenes hablaban por sí solas.

«Isabel Pantoja es muy envidiosa»

El torero no se ha cortado un pelo y ha comentado cuál era la relación que existía entre ambas artistas. «¿Cuál fue realmente la relación entre las dos intérpretes?», se preguntaban los invitados al debate especial. Según la mayoría, Jiménez y Pantoja no se podían ni ver. «No sé si tú has experimentado esa mirada alguna vez», ha querido saber el venezolano. «Hay miradas que matan y la envidia es muy mala… Es imposible competir con María, y mucho menos… Envidiosa, es muy envidiosa», decía. «Entiendo que vería a María y diría: ‘A dónde voy yo ahora». ¡Es que no hay comparación! Es como comparar el océano con un charquito».

«Hay que matizar que María canta rumbas, no canta copla. Y en rumba no la iguala nadie. María es la jefa, la reina», añadía. Minutos después continuaba sus pullas a Isabel Pantoja cuando Boris le preguntaba qué tipo de música se escucha en la finca de la tonadillera. «En Cantora se oyen caminar las ratas», espetaba. Un zasca envenenado que pronto haría arder las redes sociales.