La humorista ha regresado por todo lo alto al programa de Telecinco y le ha dedicado unas emotivas palabras a sus compañeros.

‘Got Talent España’ comenzó su andadura en Telecinco el pasado mes de enero con las primeras audiencias marcadas por las restricciones debido a la emergencia sanitaria y la notable ausencia de Paz Padilla debido a que la presentadora se enfrentaba a uno de los golpes más duros de su vida, la pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal. Ahora, la también actriz de ‘La que se avecina’ ha regresado por todo lo alto al programa presentado por Santi Millán para formar parte de las semifinales. La vuelta de la gaditana ha estada cargada de emoción y un sinfín de risas.

Emocionada y con una sonrisa de oreja a oreja, Paz Padilla se mostraba de lo más ilusionada en su vuelta a ‘Got Talent’. Con gran energía, la presentadora de ‘Sálvame’ se reencontraba con sus compañeros, Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide.

«Quiero darte las gracias a ti (Santi Millán) por tu cariño, a los compañeros y al público. Esto para mí es un regalo de los dioses. Voy a disfrutar muchísimo«, comenzaba a expresar la presentadora visiblemente emocionada. Tras esto, la humorista se mostraba afortunada por trabajar con todo el equipo que hace posible el programa: «Entendisteis muy bien como estaba yo, sobre todo tú, Santi. Me habéis dado mi espacio y cariño. Ahora vengo a darlo todo, ¡agarraos los machos!».

«Bienvenida a casa, te hemos echado mucho de menos«, respondía el maestro de ceremonias mientras que el resto del jurado del programa aplaudía con gran emoción. Poco después, uno de los semifinalistas no dudó en dedicarle el último tramo de su actuación a la presentadora de ‘Sálvame’.

«Sé que lo has pasado mal y me gustaría que esta llama de fuego te acompañara en tu vida y te deseara mucha suerte en tu vida», comentaba el concursante que estaba a punto de atravesar un círculo de fuego con su bici con tan solo una rueda. «Te quiero dar las gracias por haberme dedicado esto, ha sido muy bonito«, comentaba emocionada la presentadora.

Previamente a su regreso, lo cierto es que el programa de Telecinco comenzó su sexta edición dedicándole un cariñoso mensaje a Paz Padilla ante su notada ausencia. «Desde aquí, Paz, un abrazo enorme y un beso de parte de todo el equipo. Por motivos personales no se ha podido reunir con nosotros en esta primera fase de las audiciones, pero se incorporará en las semifinales y en la final», fueron las palabras que eligió Santi Millán para arrancar el programa.

Días antes, Paz Padilla reconocía que tras la muerte de su marido se planteó el hecho de volver al espacio de Telecinco. «Es un programa de emociones y yo estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo. Me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias maravillosas. Vamos a ver muchas historias porque me han marcado mucho y no va a dejar a nadie indiferente. Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron», sentenció la humorista.

Paz Padilla, preparada para lanzar su libro, ‘El humor de mi vida’

El próximo mes de abril, Paz Padilla publicará su primer libro, ‘El humor de mi vida’, en donde contará cómo superó la muerte de su marido, quien falleció el pasado mes de julio tras luchar contra una larga enfermedad. En su primera obra, la humorista y presentadora comparte el trabajo personal de aceptación realizado para acompañar a su marido en sus últimos días. El amor se entremezcla con el humor descarado que la caracteriza para hablar de la muerte sin tabúes; sin pelos en la lengua y sin miedo. «Nadie nace preparado para morir y muy pocas son las personas que finalmente realizan una adecuada preparación. Somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de ella; nos prohibimos reflexionar sobre ella y negamos por sistema su existencia; por si; de esta manera; logramos evitarla», dice en este libro.

«No es un libro de autoayuda, pero sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar dónde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana», detalló la andaluza.