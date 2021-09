Isabel Pantoja se ha quedado fuera de ‘Idol Kids’. Telecinco ya prepara su segunda temporada y no ha contado con la cantante, que justo acaba de perder a su madre. Dos duros golpes que llegan a la vez

Telecinco ya está preparando la segunda entrega de ‘Idol Kids’, con la esperanza de que en esta ocasión el público sienta algo más de interés por el programa de talentos en el que Isabel Pantoja era vendida como su principal reclamo para la audiencia. Sin embargo, parece que este reclamo no surtió efecto, al menos no el deseado, y tan solo el estallido de sus problemas con su hijo, Kiko Rivera, ayudó a levantar unos datos que no auguraban nada bueno. Sin embargo, para asegurarse el éxito y la frescura del formato, desde la cadena se ha tomado la drástica decisión de apartar a Isabel Pantoja del proyecto, como así aseguran desde ‘YoTele’.

Parece que Isabel Pantoja no funciona en datos de audiencia cuando ejerce como artista y no como personaje de la crónica del corazón. Si sus trifulcas familiares se traducen en generosos resultados de audiencia y beneficios para todos, no sucede así cuando se coloca al otro lado, en su faceta como jurado de programas que buscan talento, como así sucedió en su última incursión en Mediaset, de la mano de ‘Top Star’, que tras agonizar en la parrilla de Telecinco, sin encontrar un hueco fijo para fidelizar al público, finalmente fue cancelado. Más suerte ha tenido ahora ‘Idol Kids’, el primer talent en el que ejercía como jurado y que ha logrado sobrevivir con el anuncio de una segunda temporada, pero esta vez sin Isabel Pantoja juzgando la valía de los niños sobre el escenario, dejando solos, por ahora, a Edurne y Carlos Jean.

El fichaje de Isabel Pantoja por Mediaset fue todo un acontecimiento. La revista SEMANA publicó en exclusiva que la tonadillera había aceptado el reto de entrar en ‘Supervivientes’ y, aunque fueron muchos los medios que lo negaron, al final, al ver a la artista en Honduras pasando hambre, terminaron por dar por cierta la exclusiva. Este contrato con la cadena se atisbaba millonario y es que además de su paso por la isla se acordó su participación en programas en calidad de jurado. No obstante, si la primera parte fue un éxito rotundo, la segunda no cuajó y ha terminado con el desplazamiento de Isabel Pantoja de estos proyectos.

Dos varapalos unidos en el tiempo para Isabel Pantoja

La tragedia sigue persiguiendo a Isabel Pantoja. El mismo día que se ha conocido que se prepara una segunda temporada de ‘Idol Kids’ y que la cantante no estará entre su elenco de estrellas, se ha sabido que su madre, Doña Ana, ha fallecido a los 90 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad. Dos dolorosas noticias, una profesional y otra personal, que vuelven a poner de relieve que Isabel Pantoja no se encuentra, ni mucho menos, en un buen momento personal. Y es que, además de perder su trabajo y a su madre, también vive alejada de los que hace poco más de un año eran los pilares fundamentales de su vida.