Patricia Pardo ha relatado el drama que ha vivido para poder llegar a su puesto de trabajo en ‘El programa de AR’ debido a la nieve acumulada

La borrasca Filomena ha dejado estampas muy bonitas con paisajes nevados como nunca antes lo habíamos visto (o hace años que no veíamos) y con un fin de semana donde muchos españoles, sobre todo madrileños, han disfrutado de la nieve. A pesar de lo magnifico y mágico que es esto, todo tiene una parte mala. Y es que tras la nevada y las bonitas estampas llega la ola de frío y las calles heladas. La nieve se convierte en hielo y ahí es cuando vienen los problemas. Hay que llevar especial cuidado cuando las temperaturas bajan y la nieve se convierte en hielo por las caídas que se pueden producir. Eso es precisamente lo que le he ocurrido a Patricia Pardo este martes cuando intentó ir a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’.

La periodista pudo llegar a su puesto de trabajo y a las instalaciones de Mediaset pero no fue fácil. Tuvo que superar una «yincana» de obstáculos, nieve y hielo para poder llegar a la televisión. Así mismo lo contó la propia Patricia Pardo en el programa presentado por Ana Rosa Quintana. Durante la tertulia donde estaban hablando de los estragos que había dejado Filomena y de lo peligroso que es salir a la calle por el hielo y las consecuentes caídas, Patricia ha contado como ha llegado ella a la tele.

Patricia Pardo se cae dos veces cuando se va a su puesto de trabajo

«Por hacerme la valiente y no coger el 4×4 esta mañana me he caído. Me he venido andando y la he liado. Pero estoy bien eh», ha querido tranquilizar a sus compañeros de programa y a la mismísima Ana Rosa Quintana. «Me he duchado y me he caído dos veces, pero no pasa nada», ha dicho entre risas.

La propia presentadora le ha preguntado el motivo por el que no ha cogido el 4×4 como sí han hecho el resto de sus compañeros. A lo que Patricia ha respondido: «Porque llegaba tarde y quería llegar puntual y les he dicho «no pasa nada. Señor tranquilo que yo voy a ir caminando» Pues arrastrando he subido la cuesta. Me he caído dos veces y he dicho de cuclillas«, ha seguido contando con el sentido del humor que le caracteriza.

Son muchos los presentadores que está contando como están viviendo los estragos de Filomena. Por ejemplo, Susanna Griso ya desveló que durmió un par de días en un hotel cercano a las instalaciones de AtresMedia para no tener problema en llegar a su puesto de trabajo. Y es que son muchas las carreteras que todavía siguen cortadas y colapsadas a causa de la nieve. Por este motivo, van buscando qué hacer para poder llegar sin problema alguno.