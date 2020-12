«Me has reventado. Gracias a Dios hoy ya no voy a llorar, pero desde luego el daño que me has hecho es irreparable», ha afirmado la colaboradora.

Mentiras, grabaciones, desencuentros… el polígrafo de Efrén Reyero en ‘Sábado Deluxe’ ha destapado muchos detalles de su relación con Marta López. La colaboradora, muy dolida por la supuesta traición de su ex, arremetía duramente contra él confesando que el daño que había sentido es totalmente «irreparable».

En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre una posible grabación del malagueño a Marta. Algo que él ha negado con contundencia. Esta vez, el polígrafo ha indicado que Efrén grabó a Marta sin su consentimiento por miedo a que hablase de él en televisión igual que lo hizo con Alfonso Merlos. El malagueño se defendía: «Yo te puedo decir que no te ha grabado, te lo puedo asegurar», reiteraba. Incluso le ofrecía su móvil para comprobar si existía algún audio. Marta, muy dolida, confesaba que ese dato era el único que le importaba de todo el polígrafo.

«Me has reventado. Gracias a Dios hoy ya no voy a llorar, pero desde luego el daño que me has hecho es irreparable, te lo digo de corazón. No me está traicionando un novio, que también, es un amigo y el dolor ese es muy feo, Efrén», han sido las palabras de Marta. Recordaba que jamás creyó que le fuera hacer esto una persona a la que conocía desde hace más de una década. «Me he tenido que desenamorar a base de hostias y todo concentrado. Yo no esperaba esto de Efrén. Nunca jamás. Me dejó y yo me quedé en mi casa tranquila, no monté ningún escándalo».

Los motivos de la ruptura

Asimismo, se ha indagado sobre el posible detonante principal de la ruptura. Este habría sido un episodio de celos por parte de ella durante el cumpleaños de Efrén. Un capítulo que habría sido determinante para que él acabase con el romance. Aunque él ha indicado que no fue así, el polígrafo determinaba, nuevamente, que mentía. Él ha recordado que ella no quiso viajar a Málaga para estar a su lado durante su aniversario porque había invitadas con las que en el pasado habían tenido una relación muy estrecha. El extronista ha explicado que esas personas con las que podía haber tenido algo, hoy son grandes amigas.

No solo eso, también se ha preguntado al malagueño sobre si el carácter de su ex había sido un motivo clave en la ruptura. Él ha señalado que no, pero el polígrafo volvía a confirmar que mentía. «Se me ha caído todo… ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has sentido por mí?”, se preguntaba nuevamente muy dolida Marta. Otro de los datos que ha destapado la máquina de Conchita es que el Efrén habría llamado a un periodista con el fin de que captase fotografías de ambos al inicio de su relación.