El plató de ‘El Hormiguero’ ha recibido este miércoles a Pablo Alborán, uno de los artistas españoles que más triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras. Presenta su nuevo y esperado disco, titulado ‘La Cuarta Hoja’, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de diciembre. «Con este disco es la primera vez que estoy satisfecho del todo», decía al inicio de su encuentro con Pablo Motos. En su visita al programa, el malagueño ha vivido un momento muy divertido cuando le ha tocado llamar a un espectador al azar para animarlo a participar en el concurso del programa. «Hola, soy Pablo Alborán y estoy aquí en ‘El Hormiguero ‘ y quería preguntarte si sabes por qué te llamo y si sabes qué es lo que quiero», ha comenzado diciendo a una mujer llamada Montse, de Madrid. Esta pareció identificar de inmediato la voz del cantante y ha respondido: «Tú y tú y solamente tú». Su contestación resultó tan inesperada e ingeniosa que este no ha podido reprimir la risa.

Vídeo: Antena 3

«Muy buena respuesta, pero no es la que queremos», decía Pablo Motos, quien intervenía para aclarar que su respuesta era «inmejorable». La mujer replicaba: «Cachis en la mar» y de inmediato se dirigía a Alborán para declararle que es su seguidora: «Qué pena no haberte visto hoy, con lo que me gustas… Pensé que me estabais tomando el pelo. Estaba en el ordenador, pero lo estamos poniendo en casa». Y como la conversación fluía de manera distendida, Montse pedía una segunda oportunidad: «Hacedmela otra vez». Finalmente, se le formulaba la pregunta íntegra: «¿Sabe usted que es lo que quiero». Y ella respondía: «¡La tarjeta de El Hormiguero!». Fue, sin duda, el momentazo de la noche.

«Tengo muchas ganas de tocar, de cantar y de que la gente se lo pase bien»

Lo cierto es que la visita de Pablo Alborán al programa estuvo cargada de buenos momentos. El cantante estaba feliz ante este nuevo trabajo del que se siente orgulloso. «Está todo exactamente como creo que debe estar. Hemos hecho un trabajo muy heavy, pero es un disco muy chulo… Es un disco que he disfrutado mucho haciéndolo». Además, el cantautor ha anunciado una gran sorpresa: «Las entradas para la gira de 2023 ya están a la venta en este mismo momento. Tengo muchas ganas de tocar, de cantar y de que la gente se lo pase bien. La vamos a liar parda. Estamos organizando algo muy chulo».

También ha confesado que le encantaría trabajar como actor: «Estoy estudiando. Me apetece, tengo mucha curiosidad y muchas ganas de aprender. Creo que el cine te enriquece en muchos aspectos. Creo incluso que me va a ayudar en la música. Creo que la música tiene mucho de cine, y el cine tiene mucho de música. Y ninguna de las dos conviven solas«, continuaba diciendo sobre su pasión por el séptimo arte. Cuando Pablo Motos ha querido saber si lo veremos pronto en la gran pantalla, ha respondido: «Ya veremos qué hago. Dadme tiempo para que me prepare».

«He luchado por mostrar la mejor versión de mí», dice Pablo Alborán

Ha contado también que es bastante maniático a la hora de trabajar. Si está en pleno proceso creativo, por ejemplo, no es capaz de parar para hacer otra cosa: «Estoy en el estudio y a veces me da igual si tengo ganas de ir al baño. Si tengo sed o si tengo hambre… hasta que no termine lo que estoy haciendo no es igual».

Cuando Motos le ha preguntado cómo lleva el éxito, el andaluz le ha pedido que le diera su concepto de éxito. «Es sacar un disco y reventarlo, llenar un concierto a las dos horas de sacar las entradas o que todo el mundo te mire como alguien admirable», detallaba el de Requena. Pero el invitado no estaba de acuerdo con estas admiraciones: «Para mí el éxito no es eso. He tenido mucha suerte cona familia que e ha tocado. En mi familia me han dicho ojalá que seas lo que puedas. He luchado por mostrar la mejor versión de mí. Tengo otras cosas que me hacen feliz. Claro que me hace feliz llenar los conciertos. Pero la vida con otras muchas cosas y el éxito puede ser peligroso si todo se basa en un número y no somos números».