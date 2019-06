La diseñadora del vestido de Belén Esteban: «Los ha pagado en su totalidad»

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos continúa dando que hablar, a pesar de que se celebró el pasado sábado. Cuando hay muchos datos del enlace que aún desconocemos, ahora hemos sabido nuevos detalles de sus vestidos de novia. Pero no nos hagamos ilusiones, que todavía no sabemos cómo ha sido.

Lo que sí hemos podido saber es la diseñadora que ha elaborado los dos vestidos de novia que lució la colaboradora de televisión en su enlace matrimonial. La encargada ha sido la sevillana Fátima Álvarez-Ossorio, que trabajó con la firma Rosa Clará. «Como se ha confirmado, han sido dos trajes, uno para la ceremonia y otro para la fiesta. Yo no voy a hablar de a qué colección pertenecen», asegura al atender a los medios en la capital hispalense.

Fátima Álvarez-Ossorio, feliz con haber diseñado los vestidos de Belén

Trabajaba en Rosa Clará

«Yo no rechazo nunca a un cliente, jamás, y menos un cliente como ella. He de decir además que ella ha pagado su encargo en su totalidad, religiosamente. No ha consentido ningún tipo de descuento. Mucha gente como ella hacen falta en ese país», decía rotunda y agradecida.

Fiancée Couture es como se llama la firma encargada de diseñar los vestidos de Belén Esteban. Tal y como explican en el Instagram oficial de la marca, se encargan del diseño exclusivo de trajes de novias, madrinas e invitadas. Entre sus publicaciones, hay algunos vestidos, que podrían haber servido de inspiración a la colaboradora de televisión.

A continuación, os mostramos algunos de los modelos de la nueva colección de la firma, que podría ser alguno de los que ha lucido Belén Esteban en su boda:

¿Espalda descubierta?

Belén podría haber llevado una cola de este tipo



¿Plumeti y cinturón?

Cuello de barco o estilo camisero

Espalda con pedrería, un detalle muy original