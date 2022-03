Telecinco ha vuelto a apostar este viernes el ‘Deluxe’ y para hacer frente a la final de ‘Tu cara me suena’ ha emitido un especial sobre Rocío Jurado en el que han resaltado su lucha feminista. El documental ha rescatado una antigua entrevista de la cantante en la que no dudó en pararle los pies a su marido, José Ortega Cano, por unas declaraciones en las que no estaba de acuerdo.

Mientras que José Ortega Cano hablaba de toros con el periodista que le estaba realizando la entrevista y hacía hincapié en que era un mundo de «hombres». Al escucharle, Rocío Jurado interrumpió a su marido para expresar que no estaba de acuerdo con sus palabras. «Bueno, si no es por la vaca, no existe el toro… Vamos a dar a cada uno lo que es de cada uno«, expresaba la cantante con cierto todo de indignación. Tras esto, reconocía que no le gustaba la actitud «machista» de su marido. «A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado, no me gusta tanto machismo», insistía dejando claro que no podía quedarse callada.

Rocío Jurado fue un auténtico icono feminista y una adelantada a su tiempo. Fuera de lo establecido, la cantante fue la primera artista que tuvo el valor de cantarle a la masturbación femenina, así como a la insatisfacción sexual. «Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando, mi cuerpo se entrega«, cantaba. Algo que le valió para que recibiera duras críticas, entre ellas, las que la señalaban como «mala madre». Algo que ahora también sufre su hija.

Después de ver ese documento audiovisual, María Patiño reconocía que estaba emocionada al pesar que había cosas que no habían cambiando. A pesar de que han pasado muchos años, la periodista confesaba que en su día a ella también la señalaron como «mala madre» por el simple hecho de tener que trasladarse a Madrid a trabajar y dejar a sus padres al cuidado de su hijo. Algo que le ha pesado mucho en todos estos años por el gran sentimiento de culpa que ha tenido. «Me ha supuesto una carga importante de que me señalaran como mala madre. He mirado para abajo porque creía que era una culpa. Cuando escucho a Rocío Jurado, te das cuenta que es algo que todavía no se ha superado y que hace mucho daño«, llegó a explicar.

La madre de Rocío Carrasco fue, sin lugar a dudas, la voz feminista más potente del siglo XX en España. Y es que por aquellos años, Rocío Jurado ya hablaba sin tapujos ante la prensa y creía en que «había que igual conceptos e igualar situaciones» entre el hombre y la mujer.

«Mujeres cantan a Rocío Jurado»

El próximo 8 de marzo, Rocío Jurado recibirá uno de los homenajes más grandes coincidiendo con el Día de la Mujer. Bajo el nombre de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, diferentes artistas de nuestro país se subirán al escenario para interpretar los éxitos más conocidos de «La más grande». Una gala benéfica cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Ana Bella, dedicada a construir una sociedad igualitaria y libre de violencia a las mujeres. Un ambicioso proyecto de Rocío Carrasco y que cuenta con un gran plantel de artistas: Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Bebe, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Soleá Morente, Ruth Lorenzo, Mayte Martín, Sole Giménez de Presuntos Implicados, Sofía Ellar y Tanxugueiras. Estas últimas confesaban en un vídeo emitido en ‘Viernes deluxe’ que estaban muy emocionadas de unir sus voces para esta gran causa.

Además de cantantes, a este concierto también acudirán otros rostros conocidos como Carlota Corredera, Yolanda Ramos, Melani Olivares, Mercedes Milá, Lola Vendetta, Noemí Casquet y Laura Sánchez.