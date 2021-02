«Carmen siempre fue una opción B en la defensora de la audiencia», ha revelado el director de ‘Sálvame’, sorprendido ante la espantada de la colaboradora.

En las últimas horas, el comentado y esperado regreso de Carmen Borrego a ‘Sálvame’ está dando mucho que hablar. Hace apenas 24 horas, David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, anunciaba orgulloso el retorno de la malagueña al programa como ‘Defensora de la audiencia’. Una noticia que la propia Carmen desmintió en exclusiva en SEMANA. «No es cierto que vuelva a ‘Sálvame», afirmaba a nuestra revista. “Es cierto que ha habido negociaciones, pero no hemos llegado a un acuerdo”.

Según explicaba la andaluza a nuestra revista, la negociación con La Fábrica de la Tele, productora del espacio de Telecinco, no llegó a cerrarse nunca. Y es que aún quedaban por resolver detalles en materia económica. “Ellos tienen conocimiento desde ayer a las 14.26 de la tarde que llamó mi representante para decir que no aceptábamos la oferta. Se puede jugar, pero el juego tiene un límite y el límite es que ellos saben que he dicho que no», ha afirmado. Sus palabras contrastan de manera radical con las ofrecidas el pasado miércoles por la dirección del programa, que confirmaba su retorno e incluso se pronunciaba sobre la fecha de su puesta en escena: el próximo 24 de febrero.

Pues bien, tras las declaraciones de la hija de María Teresa Campos negando rotundamente su vuelta al espacio de mayor éxito de Mediaset, David Valldeperas se ha pronunciado. El periodista ha querido dar su versión de los hechos «tras respuesta de Carmen Borrego que nos hemos encontrado esta mañana». Así, ha puesto los puntos sobre las íes y ha explicado con todo lujo de detalles qué es exactamente lo que ha pasado.

«Carmen no cuenta la historia como es, quedaba un pequeño detalle que añadir que ahora se ha vuelto significativo. Es importante utilizar correctamente el lenguaje, porque no es así la historia», ha aclarado Valldeperas. Ella dice que nosotros tenemos conocimiento de su negativa «desde las 2:26 de la tarde de ayer. Dice que sabemos que su respuesta era no… Me cuesta entender. Una negociación es muy clara, Cuando llegas a un acuerdo, llegas a un acuerdo».

Valldeperas, rotundo: «Cuando dices OK, es OK»

«Pues no era así. Ayer por la mañana, 17 de febrero, se produce una llamada a la representante de Carmen Borrego y se dice: ¿Qué pasa? Que llevamos varios días esperando. Y ella dice: ‘Acepta las condiciones’. Por la mañana sí hay acuerdo para que Carmen sea la defensora de la audiencia. Después de esa llamada, a los 10 minutos, pensamos: ‘Vamos a ver como lo hacemos’… Quiero que quede muy claro porque este fin de semana Carmen dará las explicaciones pertinentes. Que yo no soy un muñeco. Ella dará sus explicaciones, pero hay acuerdo. A no ser que su representante dé el okey sin su permiso», añadía Valldeperas.

El director de ‘Sálvame’ ha revelado que en la última conversación con la representante de la malagueña, la dirección se lleva una desagradable sorpresa. «Hay una llamada de la representante al programa. Nos dice: hay acuerdo, pero nosotros tenemos que hablar con el programa ‘Viva la vida’ a ver si le dan permiso. ¿Cómo que tienes que pedir permiso? Desde el 4 de febrero al 17 de febrero hay tiempo… sobre todo cuando ves que vas a llegar a un acuerdo», se ha quejado el director. «Puedes jugar a ver qué te ofrecen, si te interesa… Eso forma parte de la negociación. Pero cuando dices OK, es Ok. A Alberto y a mí nos llama la atención. Llevamos casi 20 días con esto, ¿y ahora tienes que pedir permiso?».

David Valldeperas se ha mostrado indignado ante la actitud de Borrego «porque dice que a las 14:26 había rechazado la oferta. Esto no puede ser». Por eso, ayer se comunicó de manera concisa a su representante: «Si tienes que pedir permiso, llama ahora, pero antes de las 20 horas queremos una respuesta porque lo queremos anunciar hoy. Es verdad que con Carmen hemos tenido idas y venidas los últimos meses», ha matizado. «En esa llamada dicen que no van a aceptar ese ultimátum. Que si aceptamos bien, y si no, fin de la historia».

«Nuestra opción A era recuperar la sección con Terelu»

Ha sido entonces cuando David Valldeperas ha revelado un dato que hasta ahora no se conocía: antes de querer ‘recuperar’ a Carmen Borrego para el programa tenían una opción mejor. «Carmen siempre fue una opción B en la defensora de la audiencia. Os voy a contar por qué. Nuestra opción A era recuperar la sección de la defensora de la audiencia con Terelu Campos. Esa era nuestra verdadera voluntad. Sabéis el cariño que le tenemos y los años que hemos trabajado. Sabéis que Terelu tiene cierta animadversión a volver al programa. Ella lo pasó muy mal y me consta y era algo muy complicado conseguir esa opción. Por eso Alberto y yo pensamos: Carmen Borrego, que pertenece al clan Campos, heredera de la sección que hacía su madre y que además protagoniza muchos de nuestros contenidos semanales».

Valldeperas ha explicado que muchas actrices, como «Meryl Streep no era la primera opción para ‘Memorias de África», por lo que esto es algo habitual en la profesión. Ahora piensa retomar las negociaciones, pero con su hermana: «En vista de que la hermana ha dicho que no vamos a ir por la opción A. Nos gustaría que Terelu volviera como defensora de la audiencia». Jorge Javier Vázquez apuntaba: «Terelu se merece a sí misma volver a ‘Sálvame’. Me encantaría que volviera… Y está más cerca de volver de lo que parece. Eso lo dices tú. Lo dice el otro… Yo soy un mero transmisor».