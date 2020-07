View this post on Instagram

Hola a todos! Estoy embarcada en un nuevo proyecto de cocina para @rtve 👏🏻😎 “Cocina al Punto con Peña y Tamara” Todos los días a las 13:00 en TVE1 a partir del Lunes 6 de Julio, ofreceremos recetas súper fáciles, veraniegas y muy instagrameables 📸 con producto español! Además nos vendrán a visitar muchos amigos que catarán nuestros platos! Os esperamos! 🤍🤍🤍