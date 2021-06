El presentador, en nombre de la dirección, ha respondido a las declaraciones de la malagueña sobre su posible regreso al programa.

El pasado fin de semana, Carmen Borrego se sinceraba en ‘Viva la vida‘ y hablaba a corazón abierto sobre distintos aspectos de su vida: desde su relación con Terelu a su posible regreso a ‘Sálvame‘ como colaboradora. Durante la entrevista que le hizo su sobrina, Alejandra Rubio, en el programa de Emma García, la malagueña se mostraba abierta a retornar al espacio vespertino de Telecinco.

Carmen Borrego: «No gano mucho dinero»

«Todo lo que sea una oferta que económicamente me pueda beneficiar, me viene bien«, explicaba. Con sus palabras dejaba la puerta abierta a una posible vuelta al espacio. Eso sí, dejaba claro que en caso de retomar su sillón razones económicas. «Me interesé en el sentido de que me hicieron una oferta. Y yo necesito trabajar porque al venir los fines de semana no gano mucho dinero».

«Es un programa muy difícil, sabes que te van a caer por todos los lados y es complicado», añadía. «Muchas veces hay que avanzar profesionalmente, si fuese capaz de tener el humor que tenía hace unos años, te puedo garantizar que sí. Estoy mejor, pero no estoy bien». La hija de María Teresa Campos confesaba que no le resultaría sencillo volver a enfrentarse al formato: «Es duro que cada vez que intentas hacer algo te tiren. Intentas hacer las cosas bien y prepararte. Que cuando intentes hacer las cosas te intenten hundir… Hubo un momento en el que todo lo que yo hacía parecía que estaba mal hecho. Me he convertido en alguien que no era. Yo nunca he sido tan dramática. Y a mí me condicionaron mi madre y mi hermana. En lo que no me puedo equivocar es en no ser yo», puntualizaba.

Sus palabras han calado hondo en la directiva de ‘Sálvame’, que no hace mucho le propuso que fichara nuevamente con ellos como Defensora de la Audiencia. Una oferta laboral que finalmente no se cristalizó debido a falta de acuerdo en materia económica. Kiko Hernández manifestaba: «Antes era qué horror, qué programa, qué gentuza». La dirección de ‘Sálvame’ también ha querido decir algo al respecto y ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha respondido de manera contundente a Carmen Borrego en nombre de la dirección. “Ese tren ya pasó”, ha transmitido el presentador. «No lo digo yo, me lo han dicho por el pinganillo».

Los colaboradores se quedaron sorprendidos ante el mensaje del de Badalona. Ya no hay lugar a dudas: no existe posibilidad alguna de que Carmen Borrego regrese a ‘Sálvame’ porque ya han perdido el interés. La decisión está tomada y ya no hay marcha atrás.