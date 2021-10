Pablo Motos ha acudido al estreno del nuevo programa de Nuria Roca. Pese a ser íntimos amigos, ha revelado cuestiones que ella no conocía y le ha dejado boquiabierta con su confesión sobre la muerte, un punto que le preocupa mucho al presentador y sobre lo que piensa a diario

Nuria Roca aceptó el encargo de Atresmedia de ponerse de nuevo frente a las cámaras, pero esta vez para ser de nuevo la protagonista. La presentadora valenciana ha estrenado al fin su nuevo magazín, ‘La Roca’, el cual confiesa que llevaba años esperando y es que en sus metas profesionales siempre ha estado encabezar un proyecto de tales dimensiones que le devuelvan el esplendor y la oportunidad de demostrar que sigue siendo atractiva para el público. Algo que ya ha conseguido con el estreno de este domingo de su nuevo programa en la tarde de la Sexta, con un debut en el que ha contado con su amigo Pablo Motos como invitado y que ha sabido hacer ruido con sus declaraciones para dar fuerza al arranque de lo nuevo Nuria Roca.

El presentador de ‘El Hormiguero’ se ha convertido con ello en el padrino del nuevo programa de Nuria Roca y ha sabido acaparar todas las miradas con sus reflexiones. Hay temas en los que todos tenemos una opinión fijada y Pablo Motos sabía que al poner la cuestión de la muerte sobre la mesa el debate se trasladaría a las redes sociales y ayudarían a dar más fuerza al debut de su amiga en la Sexta. El comunicador, que no se siente muy cómodo al otro lado de la entrevista, explicó la estrecha relación que tiene ahora con la muerte, al ser un tema recurrente en su mente y una cuestión que le preocupa mucho: “Tengo miedo al proceso, a la decrepitud, a perder fuerza, a no ser autónomo. Todos los días pienso en la muerte”, ha confesado la estrella de antena 3, logrando dejar a Nuria Roca boquiabierta ante su íntima confesión.

Pablo Motos y Nuria Roca mantienen una estrecha relación desde hace años y en ocasiones se han dejado ver juntos, acompañados de sus respectivas parejas, compartiendo ocio más allá del plató en el que ambos trabajan. Pero quizá nunca habían profundizado en cuestiones como la muerte, lo que ha pillado por sorpresa a la presentadora al escuchar estas palabras tan sinceras por parte de su jefe, además de amigo, al convertirse en su entrevistado. Al seguir indagando en esta delicada cuestión, Pablo Motos reconoció que este tipo de pensamientos le ayudan a mantener el control de su propia vida: “Pienso en qué pasará cuando me muera. Me calma. Cuando tengo un problema con alguien o algo, digo pues igual me muero esta noche. Y me relaja. Por otro lado, es una cosa que tengo muy en mente”, añade el presentador a su amiga.