Josie ha vivido un mal momento en ‘MasterChef Celebrity’, porque su última creación era un horror y el comentario de Jordi Cruz le ha atacado donde más duele

Josie ha sabido meterse a la audiencia en el bolsillo y convertirse en el personaje revelación de la temporada gracias a su paso por ‘MasterChef Celebrity’, convirtiéndose en uno de los favoritos para ganar el talent culinario de TVE. No obstante, su camino al triunfo entre fogones no está siendo precisamente de color de rosas y es que semana tras semanas las pruebas se le atragantan hasta tal punto, que el jurado debe afilar sus cuchillos en sus comentarios para sacar de él todo su potencial como maestro de las cocinas. Sin embargo, en ocasiones estos comentarios pueden herir su sensibilidad, como así ha sucedido este martes, cuando Jordi Cruz traspasó la línea que el experto en moda había establecido entre lo que puede permitir que se le critique y, por supuesto, su valía en la industria de la moda no es un tema que le guste poner en entredicho, pese a saber que estaba justificada la nefasta valoración del jurado.

Josie ha encontrado en ‘MasterChef Celebrity’ una pasión oculta, tanto que ni él mismo tenía conocimiento de que entre los fogones podría encontrar un placer especial. Su evolución en el concurso ha sido meteórica y ya hay quien le compara con Tamara Falcó, concursante de la anterior edición de ‘MasterChef Celebrity’ y ganadora del talent culinario, a pesar de que comenzó la aventura con pobres conocimientos en la materia. Aun así, con mucho esfuerzo, dedicación y buen paladar, ambos han logrado hacerse un hueco en lo más alto del concurso. Por el momento tan solo Tamara Falcó ha llegado a la cima, pero Josie sigue en la carrera y podría emular este mismo hito, pero antes debe aguantar que el jurado siga poniéndole trabas en su camino para evaluar si es un digno merecedor del preciado título.

Pero, siendo justos, con el trabajo que mostró en la noche de este martes bien difícil lo tendrá si quieres aguantar una semana más en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ y es que su última creación ha sido desastrosa. A pesar de encontrarse en la décima semana de concurso y estar a las puertas de la final, Josie ha tenido un resbalón en su última prueba, en la que debían dar forma a un trampantojo muy dulce. Se trataba de una tarta de fondant que reproducía objetos cotidianos hiperrealistas como un maletín, una huevera con su docena de huevos, un ovillo de lana, una lata de Coca Cola y, en el caso de Josie, una bota de corte militar con todo lujo de detalles. Al menos sí la versión que debía reproducir, porque el resultado final ha dejado tanto que desear, que ha dejado al jurado muy decepcionado.

A Josie la idea de hacer una tarta de fondant le apasionaba, pero cuando ha comprobado que debía esculpir una bota hiperrealista se ha venido un poco abajo. Más sabiendo que como ayudante tendría a una de sus personas de confianza en su trabajo, un íntimo amigo, que no le fue de gran ayuda, sino más bien que le estorbó un tanto en su empeño de hacer una obra maestra. No obstante, el resultado fue más un ‘Ecce Homo’ culinario, que él mismo equiparó al famoso ‘León come gamba’, un plato desastroso de ‘MasterChef’ que dio la vuelta al mundo y fue viral durante días. De ahí que el jurado fuese especialmente duro con él a la hora de valorar el resultado final de su trabajo, que poco o nada se parecía a la bota tarta que debía emular.

A pesar de que Josie trataba de rebajar la tensión con comentarios jocosos que siempre conquistan a la audiencia, esta vez no pudo contrarrestar la ira del jurado, especialmente de Jordi Cruz, que se mostró muy duro con él: “Eres diseñador y te ha tocado hacer una bota, no lo comprendo”, le esperaba el chef a Josie, que no se tomó el comentario a bien y no dudó en mostrar su gran enfado cuando fue preguntado por el reportero del programa tras la dura valoración. Lo que más le ha molestado ha sido que se compare su valía en el mundo de la moda con su capacidad de resolución en ‘MasterChef Celebrity’, donde entró diciendo desde un principio que carecía de conocimiento culinario alguno. “No comprendo qué tiene que ver que sea diseñador para que salga bien el plato. Ha salido muy mal, pero en mi trabajo he demostrado que he dejado el pabellón bien alto”, decía muy cabreado a cámara.

Finalmente, su mal trabajo con la bota de fondant le ha valido un delantal negro automático, es decir, una nominación que le dejaba de nuevo en el foso de los aspirantes en peligro de abandonar las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’. Está acostumbrado, dado que de 10 semanas 8 ha estado en la cuerda floja, pero esta vez Celia Villalobos hizo un peor trabajo en la prueba de eliminación y Josie volvió a salvarse por los pelos.