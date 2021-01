María Patiño no pudo acudir a ‘Socialité’ este sábado, pero finalmente sí que lo pudo hacer el domingo. Eso sí, no como el resto de presentadores, tal y como cuenta Jorge Javier Vázquez

Este sábado, tuvo que presentar 'Socialité' desde el salón de su casa por el fuerte temporal de Filomena. Con fuertes nevadas por toda la Península y con la capital completamente incomunicada, fueron muchas las personas que no pudieron llegar a su puesto de trabajo. Por este motivo, Patiño, que quedó atrapada en casa, presentó el programa desde su salón. Algo que ya pudo evitar al día siguiente. Este domingo, finalmente, la presentadora sí que pudo acudir a su puesto de trabajo y a las instalaciones de Mediaset. Aunque para ella no ha sido fácil y ha tenido una odisea, ya que para llegar lo ha tenido que hacer en metro donde ha revelado que incluso se ha llegado a perder.

El enfado de María Patiño no ha sido por acudir a su puesto de trabajo en metro y perderse, sino por las palabras que posteriormente le ha dicho su compañero, Jorge Javier Vázquez – SEMANA Patiño conectaba en directo con Jorge para anunciar que finalmente ‘Sábado Deluxe’, que no se emitió el sábado y en su lugar se hizo un especial de ‘Viva la vida’, se emitiría este domingo en la noche. Durante su conexión, unas palabras de Jorge Javier han hecho enfadar (y mucho) a la presentadora.

Jorge Javier Vázquez indigna a María Patiño

En el momento de la conexión, Jorge Javier aparecía llegando a las instalaciones de Mediaset donde iba a preparar ‘Sábado Deluxe’. Eso sí, estaba llegando en coche con un chófer. Un hecho que no ha hecho ni pizca de gracia a Patiño después de la odisea que ha tenido para llegar ella a plató. María ha visto la diferencia que hay entre ella y su compañero y no ha podido reprimirse a la hora de decirlo. «Hay coches para algunos presentadores, ¿no?”, le ha espetado a Jorge.

María Patiño ha dejado claro su enfado con los directivos de Mediaset y el presentador le ha querido responder claramente. Jorge Javier le ha espetado lo siguiente: «Para los que llevamos veinte años sí”. Unas palabra que han enfadado y mucho a María Patiño debido a que ella ha tenido que salir de su casa con el fuerte temporal y que no haya tenido el mismo las mismas opciones que su compañero. «He venido en metro. Ayer me daba vergüenza ver cómo todos mis compañeros habían llegado y yo no», contó este domingo la presentadora. Por este motivo, hizo lo posible y lo imposible para llegar a su puesto.

«Todo el mundo coge el metro, pero yo me lío, porque no me entero. Siempre he sido más de autobús. He venido acompañada, y aún así he perdido», ha dicho María Patiño este domingo en su programa de televisión. Por este motivo, no ha sentado nada bien después las palabras de su amigo y compañero.