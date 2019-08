Chenoa deja su trabajo en ‘Zapeando’ y sabemos el motivo

Chenoa ha decidido que este verano de 2019 sea el de los cambios. Si hace apenas unas semanas anunciaba que se va a casar con su novio, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, este jueves la cantante ha desvelado en su cuenta de Instagram que abandona su proyecto más televisivo, su puesto en ‘Zapeando’, al que ha dedicado los últimos dos años de su vida.

“Os anuncio que la semana que viene me despido de ‘Zapeando’, un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño de estos años”, ha escrito en su última publicación de Instagram, en la que aparece caracterizada como uno de los personajes de Flash Dance.

A pesar de que sabía que iba a despertar mucha curiosidad, la de Mallorca no ha querido desvelar qué pasará en el futuro, aunque sí que ha contado que sigue adelante “con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré… Ya sabéis, que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear así que ATENTOS. Os adoro 🙏😘”, ha dicho la cantante, que opta por dejar su trabajo en televisión para apostar con fuerza por la música, su gran pasión.

Esta sorprendente marcha no es la única que vive ‘Zapeanndo’ en las últimas semanas. La próxima temporada el programa volverá a la pequeña pantalla bastante cambiado ya que el presentador, Frank Blanco, anunció a mediados de julio que dejaba el programa tras seis años y por el mismo motivo que Chenoa, nuevos y emocionantes proyectos.

Precisamente, el ya expresentador de ‘Zapeando’ ha sido uno de los primeros en contestar a Chenoa, a quien ha querido dar las gracias “por las ganas que le has puesto siempre. Trabajar con gente como tú al lado es mucho más fácil y divertido. Se te quiere, se te admira. ¡Y lo sabes! 😘”, terminado diciendo.