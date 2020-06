Anabel Pantoja y Alonso Caparrós han sido los grandes anfitriones de ‘La última cena’ gracias al delicioso menú que han preparado, en el que se incluía el famoso pollo a la Pantoja. La versión culinaria de ‘Sálvame’ de este viernes ha dejado varios momentos para el recuerdo y grandes confesiones de algunos de los colaboradores. Entre ellos, Chelo García Cortés.

La periodista ha cogido el testigo de Antonio Montero y se ha convertido en el mayordomo de la noche. Antes de servir los platos, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha confesado con qué famoso y cómo perdió la virginidad a los 17 años.

Chelo García Cortés ha echado la vista atrás y ha desvelado que la primera vez que mantuvo relaciones sexuales fue con José Manuel Parada. «Fue una noche muy especial, la recuerdo con muchísimo cariño», rememora con una sonrisa de oreja a oreja. La colaboradora de ‘Sálvame’ asegura que ese día se escapó de casa de su abuela, que estaba en Orense, y se dirigió a la del que fuera presentador de ‘Cine de barrio’. La periodista reconoce que sabía a lo que iba y recuerda lo enamorada que estaba de Parada: «Yo estaba en una emisora, ‘La voz del Miño’, él en ‘Radio Popular’. A mí me gustaba, llevaba el pelo largo».

Sobre cómo fue el momento en el que perdió la virginidad, Chelo García Cortés reconoce que fue una situación mágica que nunca va a olvidar: «Fue una noche especial, muy tierna. Fue súper cariñoso, fue maravillosa, gratificante, tuvo mucho cuidado… lo hizo muy bien«.

Habla de sus deslealtades

Horas antes de la emisión de ‘La última cena’, los colaboradores de ‘Sálvame’ se enfrentaban al «Yo nunca» y confesaban si habían sido desleales a sus parejas. Chelo García Cortés era una de los colaboradores que estaba en plató que se ponía en pie y reconocía que, en su juventud, había sido desleal a sus parejas. «He tenido dos parejas estables, José Manuel Parada y luego vino Marta. Entre ellos, hubo un lapsus de tiempo y le fui infiel a dos personas con las que estuve. No estaba enamorada de esas personas y cuando no estás enamorada es muy fácil caer en esta tentación. Con Parada se dio una circunstancia que a mí me sirvió para descubrir algo en mi vida. No fue una infidelidad porque fue una decisión compartida. Con mi pareja actual no lo he sido, y creo que ella tampoco. Estoy muy bien con Marta», relata haciendo referencia a su affair con Bárbara Rey.

A la hora de confesar esta faceta tan íntima, Kiko Matamoros ha sido el colaborador que se ha mostrado menos arrepentido. El padre de Diego Matamoros aseguraba que para él no era un tema desagradable de hablar porque le daba mucha naturalidad al asunto: «Ocurre, pasa en la vida. No me siento orgulloso pero tampoco me siento culpable… no podemos remediarlas, no me ha causado remordimiento«, explicaba.

Tras esto, Anabel Pantoja reconocía que cuando tenía 18 años había sido muy «juguetona» y explicaba que al final siempre la terminaban pillando. «Tengo una historia muy grande, que no voy a contar. Al final me he quemado con fuego», comentaba. Por su parte, Marta López confesaba que debido al polémico vídeo de Alfonso Merlos y Alexia Rivas había reflexionado y se había percatado de que «casi todas mis parejas me han sido infiel». Sobre si ella también había tenido relaciones paralelas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ insistía en que «ha habido varias situaciones».

Gema López explicaba que, a pesar de ser «una tía súper fiel y muy leal«, en su juventud sí le había sido desleal a alguna de sus parejas. «He tenido 20 años y he tenido mis cosas de que estás y no estás…», relataba. «En mis parejas de larga duración prometo que siempre he sido muy fiel«, matizaba después. Sin embargo, conforme alcanzaba la madurez, la periodista ha hecho hincapié en que siempre ha tenido la capacidad de decir lo que pensaba y poner fin a las relaciones en las que sabía que algo no estaba funcionando. «Cuando las cosas no van bien, tengo la capacidad de decir que se ha acabado«, sentenciaba.