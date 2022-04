Este martes, Chelo García Cortés ha vivido una tarde muy amarga en el plató de ‘Sálvame‘. Una tarde en la que un gesto de la dirección de ‘Sálvame‘ la ha hecho estallar, amenazando incluso con abandonar para siempre el programa.

Todo ha empezado cuando Kiko Hernández ha desvelado que Alberto, un sobrino suyo, «hijo de su hermana fallecida», se ha puesto en contacto con el programa para contar que, en el pasado, la colaboradora «le pide dinero y al mes se lo devuelve». Sin embargo, al fallecer su madre -hermana de la periodista- esta deja de ponerse en contacto con él: «En el momento más duro de su vida, que es cuando fallece su madre… en ese momento pierde a su tía, que no ha tenido una llamada de consuelo ni una llamada de apoyo. Dice que desapareciste en ese momento y que lleva más de un año sin saber de ti».

La cara de la gallega al escuchar a su compañero hablar de su sobrino lo decía todo. Con el semblante serio, espetaba: «Me parece todo tan injusto, tan cruel, que voy a optar por el silencio». Indignada, ha lamentado que nadie le haya comentado que este contenido se iba a emitir: «Agradezco al programa que no me hayan ni preguntado. Por lo menos se puede preguntar, sobre todo cuando es algo así… Me parece tan injusto. No me merezco lo que se está haciendo en este momento. Gracias al programa por lo que se está haciendo conmigo esta tarde. Ya sé lo que tengo que hacer y gracias por nada». Chelo no daba crédito a lo que se había hecho con ella.

Entonces, Belén Esteban salía enseguida en defensa de su compañera: «Gema y yo sabemos todo. A este chico no le conozco, pero en vez de llamar a su tía, que el chico tiene 34 años, puede llamar a su tía. Me parece muy fuerte. ¿Alguien se ha preguntado si Chelo ha necesitado algo?». Gema López, por su parte, recordaba: «Chelo no ha estado bien. Sí conocía lo de la hermana de Chelo, pero al final las relaciones son recíprocas».

Cansada de escuchar a todos hablar de las intimidades de su familia, Chelo García Cortés se ha levantado su sillón y ha anunciado que abandonaba el plató: «Me voy del programa, no será la primera vez ni la última. A mí no se me consulta. Tengo todo el derecho a irme del programa», se lamentaba. La de Paracuellos seguía sus pasos hacia los pasillos de Mediaset y lanzaba una nueva defensa: «¿Su sobrino ha estado a su lado?».

Chelo García Cortés estalla contra la dirección: «¡Iros a la mierda!»

Chelo terminaba perdiendo la calma. «Que ya se acabó. Que os lo agradezco. Ni lloros, ni cabreos. Solo digo hasta aquí, se ha acabado». Jorge Javier Vázquez le ha respondido: «El que se tiene que ir es tu sobrino». Pero ya era tarde. El cabreo de Chelo era soberano. Ya no había modo de tranquilizarla: «Mi familia no existe. Ha sido un placer trabajar contigo. ¡Iros a la mierda! Que no… No tenéis respeto, no tenéis, ni piedad, ni vergüenza. Este tema no se toca. No me voy a enfadar. No tenéis lo que hay que tener. ¿Te crees que me compensa a mí esta mierda?».

«Ya me han jodido. Esta vez digo lo que pienso. Dais demasiado fuerte. Ya está bien. No me lo merezco», insistía Chelo, con lágrimas en los ojos. «Se acabó esto, no me lo merezco. Llevo 12 años aquí y he dado todo lo que he podido. Mira: ‘Contratito, pum pum pum’. Que tengo ovarios para esto y más. ¿Sabes lo que viví en ‘Quiero dinero’? ¿Quieres que te lo recuerde? Ya está bien, hombre. Traspasasteis mi límite».

«Tengo 40 años de profesión y a mí no me vuelven a dar por ahí otra vez. Ahora tenéis temita gracias a Chelo García Cortés. Ya tenéis historia. Yo me voy a mi casa. Me enfado con el programa. Y como estoy enfadada, tengo todo el derecho a irme», continuaba. «Para mí es el último programa».

«Me habéis demostrado que no me queréis»

Finalmente, entre todos han logrado convencerla para que regresase al plató, y ella ha accedido. Pero no ha vuelto satisfecha. «Hoy me habéis demostrado que no me queréis. El público me quiere, lo sé», decía. «Todos tenemos una vida. No hay dinero para pagar mi vida. Llega un momento que dices: ‘Vale’… Paso ya de estos titulares. Investigaros a vosotros, jolín».