La que fuera ministra de Sanidad se ha quedado fuera del concurso en la gala 10.

Después de 10 galas como concursante de ‘MasterChef Celebrity 5’, Celia Villalobos se ha quedado fuera del talent culinario. En su última prueba en el programa de Televisión Española, la que fuera Ministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga se ha batido en duelo contra La Terremoto de Alcorcón. Mientras la ‘vedette’ salía airosa de la prueba de eliminación, a la malagueña el reto de elaborar un delicado plato oriental.

«Para mí MasterChef ha sido un esfuerzo, un conocimiento, un avance personal. Ha habido gente que me ha encantado, que me ha desilusionado. He venido a romper el prejucio que hay sobre los políticos, pero me he equivocado. Los prejuicios son tan potentes que es muy difícil quitarlos», decía tras conocer el veredicto del jurado.