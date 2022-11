Alto y claro. Así se ha manifestado este jueves Carmen Lomana sobre su inesperada salida de ‘Y ahora Sonsoles’, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 y en el que había sido fichada como colaboradora. A través de las redes sociales a compartido un vídeo en el que explica los motivos que han provocado su decisión de abandonar el programa: «Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver», dice. «Creo que os lo debo a mi seguidores para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor».

Vídeo: Antena 3

En el vídeo, que forma parte de su último día en el plató del programa, se ve cómo Sonsoles Ónega, cariñosa, le dice: «Has hablado muy poco, tenemos que solucionarlo». Este momento ocurrió el pasado miércoles 9 de noviembre y Carmen Lomana mostró su descontento dado que participó muy poco en la tertulia. La empresaria se sumó al plató de Antena 3 cuando el programa ya llevaba una media hora de emisión. Por eso, destacaba: «Me gustaría venir desde el principio para hablar, porque tengo el suficiente criterio para hablar lo que habláis aquí».

«Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé», se quejaba Carmen Lomana en su último día en el programa de Sonsoles Ónega

«A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no», explicaba Carmen Lomana a la presentadora. «Quiero hablar con Carmen porque tiene razón. Yo hoy me siento mal, sinceramente», le ha dicho la periodista, en un tono amable y conciliador. «Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé», insistió Lomana ante una Sonsoles que intentaba por todos los medios suavizar la tensión. «No sé qué voy a hacer, porque el programa es corto», recordó la comunicadora sobre la escasa duración de su programa (dura apenas una hora).

Delante de las cámaras, todo parecía indicar que el problema tenía solución. Pero las palabras de la socialité en su perfil de Instagram dejan claro que en su decisión no hay vuelta atrás y deja su recién estrenado puesto como colaboradora a cargo de la sección ‘La vida es bella’. El nuevo programa de Sonsoles Ónega se emitió por primera vez el pasado 24 de octubre, hace tan solo 17 días.

Vídeo: Antena 3