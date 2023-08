Carmen Borrego vuelve al trabajo: ficha por 'La última noche'

Después de sus bajos datos de audiencia, 'La última noche' ha querido dar un giro a sus temas y volver a apostar por los personajes del corazón como lo hacía su antecesor, el 'Deluxe'. El programa presentado por Sandra Barneda ha contado con la presencia de Makoke, que ha reaparecido de lo más guerrera tras el final de 'Vaya vacaciones'. Durante su entrevista, la presentadora no ha estado sola y ha contado con la ayuda de tres colaboradores. Entre ellos, Carmen Borrego, que vuelve al trabajo tras el final de 'Sálvame'.

Carmen Borrego ha regresado a la pequeña pantalla y lo ha hecho como colaboradora de 'La última noche'. La hija de María Teresa Campos ha estado presente durante la entrevista de Makoke y no ha dudado en sacar la cara por su hermana, Terelu Campos, al ser mencionada. De esta manera, la tertuliana regresa así a la televisión casi tres meses después del final de 'Sálvame'. Su aparición no ha pasado desapercibida y diversos usuarios han aplaudido su presencia. Otros internautas aseguraban que no les sorprendía que hubiera fichado por el programa de Telecinco puesto que su sobrina, Alejandra Rubio, ha hecho lo propio por el otro espacio que presenta Sandra Barneda.

Lo cierto es que esta aparición llega también semanas después de que su hijo, José María Almoguera, se encuentre en el punto de mira a raíz de sus desavenencias con Alejandra Rubio. De hecho, era la propia Carmen Borrego quien salía en defensa de su sobrina hace unos días en 'Fiesta' al ver cómo la atacaban en el programa. "Solo llamo para apoyarla, para decir que tanto mi hermana como ella me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida", defendía y dejaba claro que no iba a hablar públicamente de su hijo. Eso sí, para que no hubiera ningún tipo de dudas, también le daba su lugar.

Carmen Borrego, centrada en el cuidado de su madre

En este tiempo, Carmen Borrego está completamente centrada en los cuidados de su madre. Ha sido ella quien se ha encargado de la veterana comunicadora durante las semanas que Terelu Campos ha estado en América grabando el reality de 'Sálvame' para Netflix. Ahora, regresa al trabajo feliz y satisfecha. Ella misma aseguró que estaba pasando por un mal bache y llegó a revelar que necesitaba llevar dinero a casa. Con 'GH VIP' a la vuelta de la esquina, esta aparición en Telecinco podría suponer un entrenamiento de cara a su posible participación en el programa más famoso de la televisión.