La hija de María Teresa Campos ha reconocido que está afectada por todos los comentarios que se han vertido sobre su familia en las últimas semanas.

Una semana después de que hicieran frente a todas las polémicas que tenían sobre la mesa, Carmen Borrego no ha dudado en valorar la intervención que tuvo junto a su hermana en ‘Viva la vida’ y qué repercusiones ha tenido esta. La hija de María Teresa Campos ha reconocido que no está pasándolo bien y ha confesado que se ha planteado dejar su puesto de trabajo.

Con el semblante serio, Carmen Borrego hacía hincapié en que no había tenido una buena semana debido a todas las críticas y todos los frentes que tenía abierto. Algo que ya reconocía su hermana el día anterior dejando caer que a pesar de su carácter, la pequeña de las Campos también era vulnerable.

En su conversación con Emma García, la hija menor de la veterana periodista aseguraba que había llegado un momento en el que había dejado de comprender las cosas que pasaban a su alrededor. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», reflexionaba. Además, sobre el hecho de que su hermana llevara la voz cantante la semana pasada a la hora de defenderse de los ataques de Jorge Javier Vázquez, Borrego era tajante y hacía hincapié en que era algo que habían pactado con anterioridad debido a la estrecha relación que mantenían Terelu y el presentador.

Carmen Borrego, al límite, se replantea su vida profesional

En medio de su conversación, Carmen Borrego ha reconocido también que se ha llegado a plantear dejar su puesto de trabajo, aunque finalmente, tras reflexionar durante días, se ha mostrado tajante: «No me puedo permitir coger la puerta y marcharme. Llevo tiempo pensando en marchame pero no puedo dejar mi trabajo«.

A este respecto, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que lleva mucho tiempo replanteándose su vida profesional, algo que suele hacer (aunque este pensamiento se haya incrementado en las últimas semanas). «Desde hace tiempo, me ha afectado una cosa que puede parecer una tontería pero es venir a trabajar y solo habla de lo que está ocurriendo (al respecto de su familia). No voy a dejar de realizar mi trabajo«, desvelaba.

Cabe recordar que hace unas semanas, Borrego reconocía que no estaba pasando por una buena situación económica y mostraba su preocupación debido a que tan solo colaboraba un día a la semana en el programa de Telecinco.

Esta confesión llega tan solo un día después de que Terelu Campos asegurara en ‘Viva la vida’ que su hermana estaba afectada por todos los comentarios que se estaban vertiendo acerca de su faceta profesional y cómo esta ha podido afectar a su progenitora. «Ha llegado a pensar que ha sido responsable de lo que nos ha ocurrido en los últimos tiempo. Le he dicho que no iba a permitir que se pensara eso. En nuestra profesión, la vida está llena de altibajos», explicaba la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Terelu Campos da la cara por su hermana

“Yo tengo muchísimo autocontrol. Me ha costado muchísimos años y he ido aprendiendo porque antes era un toro de Miura. Se han pasado los límites con Carmen», comentaba Terelu Campos e insistía en que ella era la fuerte y que por ese motivo fue ella quien llevó la voz cantante durante su intervención en ‘Viva la vida’ la semana pasada. «El motivo no fue otro que proteger a Carmen porque la fuerte soy yo«, sentenciaba.

Tras esto, para dejar claro que la relación entre las hermanas no estaba afectada, Terelu Campos hacía público el regalo que le había hecho Carmen por su cumpleaños. «Siempre me habéis escuchado decir el reloj de mi padre, él siempre llevó este Omega y yo lo quería. Hace unos días me dice que ha llegado ya el regalo. Y cuando lo sacó y veo el reloj de mi padre que lo ha cortado y todo para que me quede bien… Imaginaos la llantina que me dio. Gracias Carmen», comentaba emocionada.