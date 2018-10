1 “Nunca he estado preparada para ver a sufrir a mi hermana”

“Lloro por ella, no por mí. No quiero que me vea llorar. La única que tiene derecho a llorar ahora mismo es ella. Nunca he estado preparada para verla sufrir, la estoy viendo sufrir, y eso me hace mucho daño”, asegura emocionada en el plató, bajo la atenta mirada del resto de los colaboradores.