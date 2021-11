Han pasado tres meses y una semana desde la última vez que Kiko Matamoros y Carlota Corredera coincidieron en un plató de televisión. Fue el pasado el 3 de agosto la última vez que acudieron al plató de ‘Sálvame‘ y desde entonces no han estado juntos en directo. Pero este momento ya ha llegado a su fin y se han vuelto a ver las caras. ¿Qué ha pasado en el plató? ¿Se habían vetado? ¿Han estado intentado no coincidir? ¿Cuál ha sido el motivo? Desgranamos todo y te contamos qué ha pasado en el plató de televisión. Sigue leyendo.

Carlota Corredera y Kiko Matamoros han hecho las paces en directo

La presentadora del programa ha sido la encargada de explicar los motivos por los que Kiko y ella no habían coincidido en el plató. Ha querido dejar claro que no es porque haya habido «vetos» ni nada por el estilo. Lo que han tenido es un «periodo de reflexión» o un «cese temporal de la convivencia». Durante este tiempo, han esperado a ver quien llamaba a quien y quien daba el brazo a torcer tras la última polémica. Sin querer desvelar quien ha sido esta persona, han asegurado que esa llamada se ha producido, han hablado y ahora comienzan una nueva etapa.

«Ponemos nuestro contador a cero y vamos a estar conviviendo sin ningún problema», ha continuado explicando Carlota Corredera. Y tras estas explicaciones y sellar la paz con un choque de manos, el programa ha seguido como si no hubiera pasado nada entre la presentadora y el colaborador de televisión. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre ellos? Te lo recordamos.

Rocío Carrasco, la «culpable» de las diferencias entre la presentadora y el colaborador

A finales del mes de agosto, Kiko Matamoros no se cortaba y atizaba a Carlota Corredera. El programa vivió este verano un momento muy complicado con malos datos de audiencia y el colaborador señaló a Carlota como la culpable de ello. Y es que unas semanas antes, Canales Rivera y Carlota protagonizaban un encontronazo por sus diferencias respecto al caso de Rocío Carrasco. «Lo siento mucho porque sé que son decisiones que se toman en aras del espectáculo y supongo que sin la voluntad de hacer daño a la gente. Pero creo que un profesional, bueno, malo o regular, se merece todo el trato. No me ha gustado absolutamente nada», decía Kiko contra Carlota por lo ocurrido.

No era la primera vez que Kiko Matamoros se enfrenta públicamente a Carlota Corredera. Desde que el colaborador admitiera ante las cámaras que no había visto el documental de Rocío Carrasco, su colega le reprendió severamente. Desde entonces han protagonizado numerosos desencuentros. La periodista, posicionada radicalmente a favor de Carrasco, ha chocado con la postura de Matamoros, cuya postura se ha mostrado más favorable a los argumentos esgrimidos por Antonio David Flores y Olga Moreno en su batalla mediática contra la empresaria.