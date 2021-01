La presentadora ha cargado contra el ‘youtuber’ y quienes se van al Principado para pagar menos impuestos: «Me parece insolidario».

Este lunes, Ana Rosa Quintana ha compartido su indignación al conocer que el youtuber Rubén Doblas, más conocido como ‘El Rubius’, ha anunciado que se irá a vivir a Andorra. Este joven, un auténtico ‘Rey Midas’ de las redes sociales, ha explicado que se marcha de España por las ventajas fiscales que presenta el Principado. Según ha detallado, su decisión de dejar de tributar en nuestro país es consecuencia del acoso de la Agencia Tributaria hacia el sector en el que trabaja.

«Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno», ha explicado este fin de semana a través de la red social Twitch. «Siempre han estado intentando putearme, tío. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí, ¿sabes?», ha comentado en uno de sus vídeos. Asimismo, ha destacado las ventajas de instalarse en el pequeño ‘país’ vecino, donde viven muchos amigos y colegas. Allí pagará un IRPF considerablemente inferior: un 10% como máximo, mientras que en España es del 47%. Teniendo en cuenta que a ‘El Rubius’ se le atribuye una facturación anual superior a cuatro millones de euros, el cambio le supone un importante ahorro de dinero.

La indignación de Ana Rosa Quintana con ‘El Rubius’ y con otros ‘youtubers’

«Llevo diez años de mi carrera en Youtube pagando aquí. Mucha gente me dirá: ‘Te vas por dinero’. Pues obviamente es un gran plus. Pero si fuera por dinero me podría haber ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí«, ha manifestado ante su legión de seguidores, que se suman por cientos de miles.

Sus palabras han sentado fatal a Ana Rosa Quintana, quien no ha dudado en cargar contra él. La presentadora cree que es importante cumplir con las obligaciones y contribuir al resto de la sociedad. «¿Pero estos chicos no tienen padres o abuelos que están cobrando pensiones del Estado, que van por las carreteras, que van a los hospitales? ¿Cómo creen que se paga eso?», ha comentado, indignada. «Me parece insolidario absolutamente. Cuidado, que se está yendo mucha gente… A lo mejor, tanto apretar, pierden más dinero del que recaudan. Hay que pagar las carreteras, las pensiones, los hospitales, los sanitarios, con lo cual me parece insolidario lo que están haciendo. Pero por otro lado entiendo que son excesivos los impuestos», añadía. «Casi todo el dinero que está aflorando de muchas cosas estaba en Andorra».

Al escucharla, Joaquín Prat apuntaba la importancia de ser solidarios en momentos como los que estamos viviendo. «Si ganas cuatro millones siendo un profesional de lo tuyo, eres un privilegiado y, como tal privilegiado, tienes que ser más solidario con aquellos que menos tienen», decía. «Cuanto más ganas más debes contribuir al estado de bienestar».

Lo cierto es que ‘El Rubius’ no es el primer ‘youtuber’ que decide coger las maletas para vivir en Andorra. Otros conocidos ‘influencers’ de la plataformas digitales han elegido la misma opción, atraídos por las ventajas fiscales que ofrece tributar allí. Aunque Andorra no está considerado un paraíso fiscal por España, son muchos los deportistas (como Arantxa Sánchez Vicario), artistas y modelos (Judit Mascó) o ‘socialités’ (Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta) que han fijado su residencia en Andorra, cuyo sistema fiscal resulta enormemente atractivo para poseedores de grandes fortunas y personas o entidades que facturan cantidades elevadas de dinero.

Una noticia comentada por Sonsoles Ónega y su equipo en ‘Ya es mediodía’

En ‘Ya es mediodía’, el programa que presenta Sonsoles Ónega, también han hablado sobre la decisión de ‘El Rubius’ de marcharse a Andorra. El colaborador Javier Ruiz opina que nos encontramos ante “unos nuevos jetas” y que ve un peligro enorme en el mensaje que se está transmitiendo a la juventud. “Les están contando a chicos de 15 y 17 años que pagar impuestos es de ‘loosers’, de perdedores, pero la familia de estos chicos está en España y sus impuestos los pagamos entre todos”, se lamentaba. A continuación, lanzaba un aviso a la audiencia: “Os están robando y da igual que te robe Cristiano o Messi, cuando no se pagan impuestos te están robando, da igual que vivan de puta madre, están robando”.