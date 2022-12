A veces, los conflictos entre dos rostros famosos traspasan a los protagonistas y llegan a los colaboradores de los programas que los defienden. Las opiniones diferentes sobre un asunto puede provocar un enfrentamiento. Esto es precisamente lo que ha ocurrido este miércoles en la mañana en ‘El programa de AR‘ cuando Alessandro Lequio y Paloma García Pelayo, entre otros colaboradores, estaban comentando el asunto de Ana María Aldón. Al parecer y según ha contado Antonio Rossi, la colaboradora y José Ortega Cano han tenido una fuerte discusión tras las últimas declaraciones de la diseñadora en ‘Fiesta‘ en el que hace alusión a él y a su familia.

En estas declaraciones, Ana María Aldón habló de la «soledad» que vivió durante el embarazo del hijo que tienen en común, José María. Un hecho que no hizo ni pizca de gracia al diestro y así se lo hizo saber a la andaluza: «Le molestó mucho que señalara a su familia y ha expresado que está deseando que la historia acabe ya, que deje de hablar de él y que Ana María se vaya a su nueva casa», cuenta Rossi. Esta discusión entre el exmatrimonio ha provocado que dos colaboradores en el plató hayan protagonizado su propia discusión: Alessandro Lequio y Paloma García Pelayo.

Alessandro Lequio, fiel defensor de Ortega Cano

Mientras que Lequio defiende a Ortega Cano, Paloma García Pelayo hace lo propio con Ana María Aldón. El italiano asegura que «parece que ella se ha olvidado que desde el primer momento no tuvo ningún tipo de empatía con la familia de Ortega. La familia de Ortega es una familia muy unida y todos sienten que Ana María intentó dinamitar esa unión». A lo que la periodista le responde: «¡Ah! Ya. La que parió sola fue ella y la que tuvo al niño sola fue ella». Unas palabras que han hecho a Alessandro Lequio alterarse. «Si tú no tragas a la familia pues estás sola», ha dicho levantando la voz.

Ana Rosa Quintana también ha querido entrar en este debate: «Ella estaba muy mal porque estaba muy sola embarazada y pariendo pero él estaba en la cárcel«, ha dicho defendiendo en parte al torero. «Bueno, ¿y qué? Estamos hablando de su soledad», ha espetado Paloma García Pelayo. «Él también estaba solo», continuaba diciendo la presentadora. Ha sido entonces cuando ha llegado el momento culmen de la discusión entre los dos protagonistas de la mañana.

Paloma García Pelayo, muy enfadada con el italiano

«Tú solo con tal de cargar contra Ortega es que no ves nada. Eres como Alba Carrillo. Todo pasión y nada corazón», le ha respondido Alessandro Lequio visiblemente enfadado. Unas declaraciones a las que Paloma ha contestado pidiéndole que se tranquilice: «Tranquilito, Lequio, tranquilito. Tú tienes tus argumentos y yo tengo los mío. Mis argumentos no se caen solos. No tenemos tiempo. Esta señora ha dicho que se sintió sola y tiene todo el derecho del mundo. Solo faltaba«, ha sentenciado la periodista.

Las duras declaraciones de Ana María Aldón

Este fin de semana, Ana María Aldón habló de la soledad que vivió en el nacimiento de su segundo hijo, José María. «Otra vez sola con un hijo. Me volvía a ver sola con una criatura”, señaló, comparando la situación con la que vivió tras el nacimiento de su primera hija, Gema. «Fue un trauma muy gordo. Yo esperaba toda la noche que vinieran mi madre, mis hermanas… Tenía solo 17 años. Me dejaron sola, cada uno por sus motivos. Mi madre estoy segura que le hubiera gustado estar a mi lado, pero mi padre vivía entonces. El padre de mi hija sí que estuvo la noche del parto, pero yo estuve muchas noches sola en la silla de un hospital llena de puntos», reveló haciendo referencia a su primer embarazo.