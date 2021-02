La periodista responde desde ‘Sálvame’ a unas declaraciones del DJ del año 2006 en las que ponía a caldo a presentadores y colaboradores.

Este miércoles, María Patiño ha respondido con dureza a Kiko Rivera después de que ‘Sálvame’ emitiera unas imágenes del hijo de Isabel Pantoja de adolescente haciendo comentarios muy sinceros sobre su madre. En las grabaciones, filtradas por Gustavo González y grabadas en el año 2006, el DJ hablando de su familia en un tono muy distinto al que hace referencia de ellos ahora. En dichos vídeos, el andaluz arremete también contra profesionales que forman parte del equipo de ‘Sálvame’, desde colaboradores a presentadores. Una de ellas, la gallega.

«Te vas a llevar disgustos”, le advertía Carlota Corredera, pero ella anunciaba: “A lo mejor se lo llevan otras personas”. Uno a uno, ambas han ido escuchando los audios y la colaboradora se quejaba: “Me da vergüenza y rabia tener que pagar este peaje”.

EY es que en las grabaciones hasta ahora inédita, Kiko Rivera se despacha a gusto comentando la opinión que tenía entonces de Patiño. La cuestiona no solo como profesional, también como persona. Incluso llega a mencionar las relaciones íntimas de la colaboradora. Esta, al escuchar las palabras del andaluz, lanzaba una respuesta contundente: «Fíjate, no sabía con quién se acostaba su madre pero sí con quién me acuesto yo». Patiño recordaba así que Kiko Rivera no supo que su progenitora salía con Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, hasta que un compañero del colegio donde estudiaba se lo dijo en el recreo del colegio.

«Recuerdo esta entrevista y este momento», añadía Patiño. «Kiko estaba tan mal entonces que necesitaba dinero de manera tan inmediata que a veces hacía alguna que otra declaración por una chaqueta de cuero o por una cantidad de dinero muy pequeña que no representaba ansiedad por el dinero, si no una ansiedad por un dinero para pagar algo de manera inmediata».

Hace 14 años, cuando se grabaron estas declaraciones, María estaba muy al tanto de los cachés que se cobraban en la época. «Él venía a cobrar el 10% del precio de lo que realmente se vendía. Una cantidad realmente mínima». Esa entrevista, según su estimación, pudo haberse comercializado por unos 15.000 euros, pero Kiko solo se llevó una mínima parte. «Una cantidad insignificante», según la periodista.

María Patiño ha explicado que las palabras de Kiko Rivera que ha emitido ‘Sálvame’ corresponden a «la primera entrevista que concede siendo mayor de edad». Ella participó como intermediaria: «Puse todo lo que llevo dentro para contar la verdad de su madre y de Julián Muñoz, que por cierto ha recobrado la memoria».

Asimismo, ha destacado que años atrás Kiko ya hablaba mal de su madre fuera de cámaras. «En lo privado ya criticaba a su madre. Ahora lo hace desde la madurez. No veo a dos Kikos, si no a un Kiko que se atreve a expresar sus carencias».