'Benidorm Fest': Agoney o Blanca Paloma, los favoritos de la gran final

Solo puede quedar uno. La gran final del 'Benidorm Fest', que se podrá ver a partir de las 22:00 horas en Televisión Española y RTVE Play, promete un duelo de titanes entre Agoney y Blanca Paloma, los dos favoritos. Durante la gala, que estará conducida por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, se decidirá quién será el representante de España en la nueva edición de Eurovisión. El elegido cogerá el testigo de Chanel.

El cantante canario Agoney, que se dio a conocer en 'Operación Triunfo', se sitúa en la parte alta de las apuestas. El joven consiguió 161 puntos en la primera semifinal y convenció al jurado profesional gracias a su actuación interpretando 'Quiero arder'. A pesar de que parte como favorito no quiere confiarse. "No hay que confiarse y el concurso comienza otra vez de cero", afirmaba durante el certamen. Y es que sabe que tiene un rival duro contra el que luchar. La ilicitana Blanca Paloma repite por segundo año consecutivo en el 'Benidorm Fest' y no tiene intención de ponérselo nada fácil. Su bulería 'Eaea', que nació como una nana en la que se mezcla flamenco, también ha seducido al público. Según su autora es una declaración de amor en toda regla: "Para mí es una transmisión de amor, claramente, y no un amor cualquiera. Es un amor incondicional, ese amor que va más allá de la muerte".

'Benidorm Fest': la guía para seguir la final

Un total de ocho artistas competirán en la gran final del 'Benidorm Fest'. Karmento tiene la responsabilidad de abrir la gala. Detallamos a continuación el orden que seguirán los participantes y el correspondiente tema que interpretarán:

Karmento "Quiero y duelo" Megara "Arcadia" Alice Wonder "Yo quisiera" Fusa Nocta "Mi familia" Agoney "Quiero arder" Blanca Paloma "Eaea" José Otero "Inviernos en Marte" Vicco "Nochentera"

Todos ellos prometen una noche frenética repleta de buena música que nuevamente llega con una amplia variedad de estilos. El certamen contará con la actuación de invitados especiales como Ana Mena y Manuel Carrasco.

El ganador se elegirá por votación mixta por parte del jurado profesional (50%), el jurado demoscópico (25%) y el voto del público (25%). Nina, Christer Björkman, Tali Eshkoli, Nicola Caligiore, Katrina Leskanich, William Lee Adams, Irene Valiente y Juan José Santana conforman el jurado profesional. Los espectadores tendrán la responsabilidad de decidir el otro 50% de los votos, mediante el voto demoscópico y el voto del público. Los televidentes podrán llamar por teléfono y mandar un SMS para votar por su favorito durante la noche y elegir el artista que participará en la 67ª edición de Eurovisión 2023 que tendrá lugar en Liverpool. Tras la final se emitirá 'La noche del Benidorm Fest' donde se valorará el resultado y se contará con el testimonio de los distintos concursantes.

La reaparición de Chanel

La actriz, cantante y bailarina Chanel Terrero reaparecerá en el certamen tras un tiempo apartada del foco mediático. La artista, que nos hizo soñar con la gloria en la última edición de 'Eurovisión' gracias a 'Slomo', ha explicado que está trabajando en su próximo proyecto. "Ese silencio del que se habla se debe a que estoy construyendo mi proyecto, a que me estoy descubriendo como artista solista, encajando las piezas de lo que quiero mostrar vocal, visual y musicalmente. Quiero hacer las cosas bien, a mi manera, y eso no se consigue en dos días", afirmaba Chanel en declaraciones a la agencia Efe.