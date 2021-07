La colaboradora de ‘Sálvame’ también se ha pronunciado sobre el programa especial que va a hacer la mujer de Antonio David Flores para contestar a Rocío Carrasco.

La victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ sigue dando que hablar. La audiencia finalmente hizo que la mujer de Antonio David Flores se llevase el cheque de 200.000 euros tras casi cuatro meses de concurso. Este domingo en ‘Deluxe’, Belén Esteban se ha mostrado sorprendida por el resultado final del reality de aventuras, aunque reconocía que se alegraba por la empresaria.

«Ha ganado la que ha querido que gane la gente«, ha valorado Belén Esteban sobre la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. En concreto, la de Paracuellos aseguraba que estaba contenta, aunque sorprendida por el resultado puesto que siempre pensó que el concurso se lo iba a llevar Melyssa Pinto. «Creo que hay una audiencia que es la que vota, ha sido buena superviviente. Me ha sorprendido porque había concursantes que tenían mucha gente que les seguía. Me alegro que haya ganado, estoy contenta«, afirmaba. De la misma forma, consciente del concurso que había hecho la mujer de Antonio David Flores, Belén Esteban se preguntaba el motivo por el que la organización no le había llamado la atención después de las supuestas trampas que había hecho en las diferentes pruebas.

Belén Rodríguez se mostraba muy crítica y dolida tras la victoria de Olga Moreno. La periodista, que se había vestido de luto para la ocasión, insistía en que el concurso había quedado en un segundo plano y se había dado vía libre a una guerra entre la mujer del excolaborador de ‘Sálvame’ y Rocío Carrasco. La tertuliana insistía en que había ganado la España retrógrada y machista. «Estoy reventada, espero que evolucionemos», reconocía con cierta sorna.

Por su parte, Marta López se mostraba eufórica con el triunfo de su amiga y desvelaba que había podido hablar con ella para saber cómo se encontraba. Según comentaba la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’, Olga Moreno aún no ha asumido su triunfo puesto que nunca pensó que llegaría tan lejos. «El tema de Rocío Carrasco ha dividido a España y gente que no ha votado se ha identificado con una y con otra. Según mi análisis, en este momento, a parte también como supervivientes, Olga se lo merecía y ha sentido el apoyo relacionado con la docuserie», aseveraba.

La visión de Belén Esteban sobre el programa especial de Olga Moreno para contestar a Rocío Carrasco

En los próximos días, Telecinco emitirá ‘Ahora Olga’, un programa especial en el que la mujer de Antonio David Flores responderá a todas las acusaciones que hizo Rocío Carrasco en su serie documental. Un espacio producido por Bulldog TV, la productora de ‘Supervivientes’, y que ya se anuncia en la cadena de Paolo Vasile como el «cara a cara con la verdad». A la espera de que esto llegue, este mismo domingo en ‘Viva la vida’, Kiko Matamoros aseguraba que la empresaria estaba tranquila y agradecida a todas aquellas personas que han confiado en ella a lo largo de estos meses. «No esperaba llegar tan lejos. Ella me ha comentado que no sabe a lo que se enfrenta. No creo que esté preocupada», comentaba el colaborador tras una corta llamada con la empresaria.

Sobre esto, Belén Esteban ha reconocido que desconoce los detalles del programa, pero cuenta que quizá no está preparada para enfrentarse a toda la información del exterior. «Es una persona muy tímida. Si se sienta contará su verdad y creo que debería ver la serie documental. Creo que tenía que haber dejado un poco tranquilizarse (el asunto), su familia, sus emociones… No me gustaría que le dijeran cosas que han pasado y ella contestara sin ser ella«, afirmaba. Ante esto, Belén Rodríguez pedía que la mujer de Antonio David Flores también enseñara pruebas y documentos, al igual que hizo Rocío Carrasco.