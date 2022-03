Belén Esteban se ha convertido en la nueva concursante estrella de ‘Secret Story‘. La colaboradora de ‘Sálvame‘ es la última celebrity en entrar en la casa más famosa de la televisión y lo ha hecho con su mítico pijama de ‘GH VIP’. Un pijama que, por cierto, ha regalado a todos y cada uno de los concursantes del programa, que han lucido orgullosos la mítica prenda. Incluso se ha puesto cómoda para merodear por las estancias y se ha ataviado con bata y pantuflas. De esta guisa la hemos visto este lunes, cuando se ha conectado con Sandra Barneda en directo.

Belén Esteban, encantada de entrar en la casa de Guadalix

En una conversación con la periodista, la de Paracuellos ha hecho sus primeras valoraciones sobre sus compañeros de concurso. «Esta noche he dormido en la habitación de ellos, nos acostamos muy tarde» ha contado. Visiblemente satisfecha de volver al formato, aunque sea por un tiempo determinado, no ha ocultado que ve a los participantes con muchas ganas: «Los veo con muchas inquietudes, lo quieren dejar todo, vivir una nueva vida. Yo estoy como una madre diciéndoles que lo hagan con cabeza y todas estas cosas… Veo que el concurso les cambia la vida, que no quieren volver a la vida que tenían. Quieren hacer otras cosas». Y no tiene queja de cómo la han tratado: «Conmigo muy bien, les pregunto por todo».

Eso sí, cuando le ha tocado valorar cómo ha visto la casa no se ha cortado un pelo. El desorden y la falta de higiene la han dejado en shock. «Madre mía, la casa», decía una y otra vez a sus compañeros cuando estos le enseñaban el interior de la vivienda. Tan sucia la ha encontrado que el lunes por la mañana se ha puesto a limpiar antes de prepararse un café. El fregadero, por ejemplo, estaba repleto de cacharros sin fregar: «Una cosa es que tengas cuatro platos», se ha quejado. «Esta mañana cuando me he levantado, la cafetera del aceite se ha quedado pegada. Solo he limpiado eso y luego han limpiado ellos. La nevera está….», decía.

Las quejas por la suciedad de Belén y Carmen Lomana

Las opiniones de Belén sobre la suciedad de la casa, curiosamente, han coincidido con las de Carmen Lomana, que entró hace una semana en el concurso. La famosa ‘socialité’ se quejaba nada más irrumpir en el espacio de Telecinco ante el panorama que tenía delante. «Acabo de entrar, está sucísima y desordenada, voy a empezar a tomar nota porque aquí hay mucho curro. Está todo sin limpiar«, contaba.

Al margen de la falta de higiene de los concursantes, la ex de Jesulín ha prometido a sus nuevos compañeros que los sorprenderá preparándoles «una tortilla de patata». No será una cualquiera, porque ella la hace «con mayonesa». Y asegura: «La hago muy buena».