Este martes en la tarde ha sido una de las más complejas para Belén Esteban. A lo largo del programa, ha pasado por varios estados de ánimo: la alegría por conocer que están reformando los cuartos de baño de Telecinco, la añoranza al recordar el momento del parto de su única hija o el enfado, tras un grave enfrentamiento con Kiko Jiménez. La de Paracuellos del Jarama ha terminado abandonando el plató de ‘Sálvame‘ tras su encontronazo con el que fuera pareja de Gloria Camila Ortega. Ha sido después de que Belén hablara del nacimiento de su hija y desvelara que Jesulín de Ubrique le hizo un regalo tras convertirse en madre, asegurando que no recordaba de qué se trataba.

Kiko Jiménez ha desvelado el pacto que tenía con Gloria Camila

El conflicto ha comenzado cuando Kiko Jiménez ha desvelado el pacto que tenía con Gloria Camila para participar en ‘Supervivientes’. «Ella ganaba su caché y yo el mío. Obviamente el suyo era más alto. Nosotros negociamos durante varios años. No salió porque ella no se atrevía a dar el paso, pero un año perdió mucho dinero con una tienda en Sevilla. Lo habíamos negociado tiempo atrás y yo tenía un caché mucho más alto, pero claro avisando dos semanas antes pues me lo bajaron. Ella no quería ir sola y entonces me dijo que luego me lo compensaría«, ha explicado Kiko. A este relato, Belén Esteban le ha respondido que «muy cutre eso Kiko».

«Hombre echarle por cara que no te compensó el caché cuando ahora estás trabajando por ella…», ha añadido Rafa Mora a la conversación. «Estoy aquí porque el director quiere. ¿Por qué está allí la señora esa y lleva veinte años? Porque el director o los jefes quieren que estemos», ha dicho Kiko Jiménez refiriéndose a Belén Esteban. Unas palabras que no han sentado nada bien a la de Paracuellos del Jarama: «Yo llegué aquí por ser la ex de pero hace mucho tiempo que soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre. Tú entraste por Gloria Camila», ha querido hacerle entender Belén. «Y tú por Jesulín pero gracias a Dios, yo no la dejé embarazada», ha estallado el que fuera concursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Belén Esteban ha abandonado el plató tras las palabras de su compañero

Estas palabras no han sentado nada bien a Belén Esteban que nada más escucharlas ha abandonado visiblemente enfadada el plató de ‘Sálvame’. Kiko Jiménez al ver las palabras que acababa de pronunciar, ha corrido detrás de la de Paracuellos del Jarama para pedirle disculpas. Sin embargo, la Esteban no las ha aceptado: «Yo estoy en otra onda, os deseo feliz Navidad», ha dicho antes de abandonar el plató de televisión. Sin lugar a dudas, no ha sido una tarde fácil para ella.