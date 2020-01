Reproches, malentendidos y tensión, mucha tensión. Mila Ximénez se ha reencontrado con Belén Esteban tras su paso por ‘GH VIP 7’. Un concurso que ha hecho tambalear su amistad después de las críticas que la de Paracuellos ha vertido sobre su compañera. Durante este esperado cara a cara, Belén se ha mostrado más conciliadora y ha puesto nombre a quien supuestamente habría malmetido entre ambas: Belén Rodríguez.

La colaboradora daba detalles de un audio que recibió el 3 de enero en el que la exmujer de Manolo Santana le habría acusado de llamarla «hija de puta». «No es justo Mila», afirmaba dolida Belén Esteban.

Ante las palabras de su compañera, Mila se mostraba tajante: «No me vas a reñir por lo que tú me has hecho». Mientras que Belén hacía referencia a esa mano negra que habría interferido entre ambas y daba el nombre de Belén Rodríguez.

Ante esta acusación, Mila se apresuraba a desmentir que nadie habría malmetido en la relación de ambas: «Te juro por mi hija Alba que a mí Belen Ro no me ha dicho eso en ningún momento. Belén Ro lo único que ha hecho es defenderme durante tres meses. Te aseguro que no me ha metido ninguna mierda contra ti».

Los reproches de Mila han sido muy duros, subrayando que sentía que su compañera había saldado una cuenta pendiente vengándose cuatro años después tras su paso por la casa de Guadalix. «En el fondo creo que me odia. Ha tenido ese odio todo este tiempo oculto».