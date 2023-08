Audiencias: 'Allá tú' (9%) cae a mínimo frente al liderazgo de 'Secretos de familia' (12%)

Baloncesto: Torneo centenario feb: España-estados unidos 8.1% 777.000

Película de la semana: Campeones 10.5% 662.000

Rutas bizarras: Por el camino de santiago: El garito del terror y la fiesta templaria 2.8% 262.000

Versión española: Automata 2.4% 220.000

Secretos de familia 12% 1.038.000

First dates 3.4% 288.000

First dates 6.7% 630.000

Cuarto milenio 5.7% 446.000

¡Allá tú! 9% 837.000

Cine: A proposito de llewyn davis 2.4% 229.000

Encarcelados 3.6% 262.000

Late night

Cine: El palo 9.5% 250.000

Versión española: última sesion: Feedback 1.5% 75.000

Apocalipsis: La segunda guerra mundial: La agresion 3.8% 92.000

Secretos de familia 7.4% 256.000

Cuarto milenio 5.5% 162.000

Me resbala 4.8% 223.000

Casino Gran Madrid online show 2.4% 51.000

Encarcelados 3.8% 142.000

Crímenes imperfectos 2.1% 46.000

Sobremesa- tarde

Sesión de tarde: El crucero de los sueÑos:maldivas 8.9% 741.000

Sesión de tarde 2: Un verano en el algarve 8.6% 689.000

Sesión de tarde 3: Cuando tu no estes(2021) 5.6% 421.000

Aquí la Tierra 7.6% 572.000

Saber y ganar: Fin de semana 5.4% 462.000

Grandes documentales 2.8% 233.000

Documentales de la 2 3.1% 244.000

Canas de viajar: Barcelona 3.1% 230.000

Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 1.4% 101.000

Multicine: Intercambio mortal 11% 914.000

Multicine 2: Amor en alta mar 8.2% 656.000

Multicine 3: Meghan y harry: Un romance real ( 2019 ) 7% 525.000

Callejeros viajeros: Islas de tailandia 4% 351.000

Tiburodon: Tiburon blanco 8.8% 742.000

Tiburodon 2: Maneater 10.2% 825.000

Tiburodon 3: Sharkwater 8.4% 637.000

Cuatro al día: Fin de semana 5.6% 413.000

Fiesta de verano 10.7% 849.000

Cine: La esfinge 4.1% 342.000

Cine 2: Lobos marinos 2.6% 201.000

La mañana

Grand Prix 6.8% 285.000

Viaje al centro de la tele 5.8% 362.000

Corazón fin de semana 7.4% 556.000

Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2022-2023 2.9% 34.000

Medina 2.1% 34.000

últimas preguntas 3.5% 80.000

El día del Señor 9.1% 284.000

Pueblo de Dios: A orillas de Dios 4.5% 150.000

Saber vivir 2.9% 112.000

Flash moda 2.5% 109.000

Zoom tendencias 1.8% 104.000

Apulia, las raices de italia 2.3% 188.000

Los más... 5% 110.000

Videos, videos 5.1% 53.000

Los mas 2018 5.5% 110.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 4.4% 164.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 6.8% 277.000

La ruleta de la suerte 10.9% 532.000

La ruleta de la suerte 17.7% 1.223.000

Toma salami! -rep- 1.8% 12.000

¡Toma salami! -rep- 2.6% 23.000

Volando voy: El bierzo, leon 5.6% 80.000

Volando voy: Valle de andarax, almeria 6.9% 186.000

Viajeros Cuatro: Almeria 8.1% 291.000

Viajeros Cuatro: Beirut 8.2% 384.000

Cuatro al día: Fin de semana 7.1% 472.000

Got Talent España 10% 174.000

Got Talent España 11.3% 411.000

Socialité by Cazamariposas 10.8% 673.000

¿Que me pasa doctor? 3.1% 58.000

Zapeando 3.6% 112.000

Equipo de investigación: Pescado a examen 4.9% 189.000

Equipo de investigación: El adn del pulpo 7.3% 358.000