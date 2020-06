‘La que se avecina’ siempre será recordada como una se las series con más éxito y mejor aceptación del público de los últimos años y que ya se encuentra estrenando sus nuevos episodios de la temporada número 12. Un estreno en el que ya se siente la ausencia de una de sus grandes estrellas, Javier Maroto, interpretado por Antonio Pagudo, que ha dejado de ser habitante del ático y obligando a los guionistas a adaptar la trama para hacerla aún más descabellada y alocada si cabe. No obstante, aunque ya no podamos ver a Antonio Pagudo en su papel más popular, no nos despedimos de él en la televisión, dado que ya se ha embarcado de lleno en un nuevo proyecto de las manos de Antena 3, ‘Benidorm’, una nueva serie de humor. Una ficción que se estrenará esta semana y con la que espera recuperar el esplendor perdido en los últimos meses ante un imbatible Telecinco.

Ante este cambio radical en su carrera, Antonio Pagudo ha explicado los motivos que le empujaron a decir adiós a ‘La que se avecina’ y emprender un nuevo camino profesional en la cadena de la competencia. “Antes de incorporarme a la última temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato. Yo no estaba de acuerdo y al final acabó todo así”, reconoce sin problema alguno en conversación con ‘VerTele’, lamentando no poder estar más defendiendo su querido papel como Javier Maroto, pero sin cerrar las puertas a que su relación contractual pueda ser retomada en un futuro próximo.

“Trabajamos muy fuerte ahí y lo aporté todo. Ni los espectadores ni yo merecíamos esto”, asegura Antonio Pagudo, molesto por la forma en la que su trabajo en ‘La que se avecina’ ha terminado. Ante la posibilidad de regresar a compartir set de rodaje con sus antiguos compañeros, el actor lo tiene claro que por él siempre será un sí, pero deja la pelota en manos de los responsables de la serie: “Tienen clarísimo lo que quiero, lo que pido y lo que necesito”, sentencia al respecto Antonio Pagudo, que no ha ocultado su malestar con la productora.

Un nuevo trabajo entre manos

Como decíamos, Antonio Pagudo no ha aguantado mucho sin contrato sobre la mesa y es que ya se trae un nuevo trabajo entre manos, que veremos esta semana estrenándose en televisión. En ‘Benidorm’, encarna a Xabier Zurita, un notario que decide cambiar de aires, dejar su País Vasco natal e instalarse en esta exclusiva zona costera al saber que le quedan tres meses de vida. Allí tratará de recuperar el amor de su primera novia. Una historia de amor, tal y como explica el propio Antonio Pagudo, así como de amistad, que podrá seguirse a partir de este domingo en la plataforma de Atresplayer Premium.

“Es una serie que tiene amor, amistad y buen rollo. Xabi quiere recuperar el tiempo perdido y sigue viviendo intensamente las cosas. En el confinamiento nos ha pasado un poco eso, no le dábamos valor a salir con los amigos o ir a la playa”, explica Antonio Pagudo a ‘YoTele’. Defiende a su personaje, explicando que “lo tenía todo controlado y había seguido el camino que le habían marcado hasta que le detectan un tumor. Es un tipo al que tampoco había que marcar mucho, porque está todo en el guion. Tiene esa inquietud, esa candidez que le hace entrar al trapo de una extraña proposición que le hacen”, continúa explicando el actor, que desvela que su personaje tiene un final inesperado que enganchará al público.

Cabe la posibilidad de que ‘Benidorm’ goce de la misma buena acogida del público que ‘La que se avecina’. Sea como fuere, Antonio Pagudo por ahora prefiere disfrutar del momento, aunque no se cierra a retomar este nuevo trabajo para una segunda temporada: “hemos estado grabando desde noviembre hasta que comenzó la pandemia. Nos dio tiempo a cerrar esta primera temporada, es una suerte, porque hay mucha gente que no ha podido cerrar los rodajes (…) No concluye, pero el final de temporada es apoteósico, es un momentazo que va a dar mucho de qué hablar”, promete el intérprete, que mientras espera a ver si desde ‘La que se avecina’ se deciden a confiar de nuevo en él, sigue su rumbo hacia nuevos éxitos que afiancen su triunfo en televisión.