El colaborador ha estallado contra la periodista, quien habló recientemente sobre el distanciamiento entre Rocío Carrasco con sus hijos. Harto, se ha sincerado: «Su familia es ahora la sorna de muchos».

Antonio David Flores ha atacado duramente a María Teresa Campos en ‘Sálvame’. El colaborador, molesto tras las recientes declaraciones de la malagueña sobre su familia, ha dejado clara su opinión al respecto. Y lo ha hecho con especial dureza, harto de que el distanciamiento entre su hija Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, esté en boca del clan de la malagueña.

Fue el pasado domingo cuando la veterana periodista hablaba sobre su mejor amiga, Rocío Jurado, para el programa ‘Hormigas Blancas’, que emitía un documental sobre la vida de la más grande. «Rocío no ha llegado a vivir lo que su hija ha vivido», «, decía. «Le digo a Rocío que tu hija levantará la cabeza y que alguna vez se hará justicia con tu hija. He querido mucho a Rocío Jurado durante toda mi vida, defiendo lo que es justo» y recordaba que quiere a Rociíto como a una hija, y que pata ella es parte de la familia.

María Teresa: «No se pueden arreglar las cosas afectivas cuando son muy graves»

En su intervención televisiva, María Teresa Campos evitó hablar directamente de Antonio David Flores, pero expresó así cómo analiza la guerra familiar que enfrenta al ex Guardia Civil con su ex mujer desde hace más de 20 años: «Se pueden hacer cosas para remediarlas, unos lo hacen en los platós y otros por la vía judicial. No hay nada que esté en la mano de Rocío Carrasco. Creo en la justicia. No se pueden arreglar las cosas afectivas cuando son muy graves».

Antonio David carga contra la Campos: «¿Y si yo critico su involución familiar?»

Al valorar las palabras de María Teresa, el malagueño se ha mostrado indignado. «Que María Teresa Campos avive el tema y que se hable de una niña de esta manera… Mi hija habla, pero ¿y tu hija, y la otra, y tu nieta? Y tu nieta, Mari Tere, ¿de qué come? Aquí todavía quedan capítulos por terminar. Si me provocan a ver qué consiguen. Vamos a tener la fiesta en paz», ha zanjado.

Sin pelos en la lengua, Antonio David Flores señalaba: «Hasta le molesta mi evolución familiar. He estado con mis hijos durante años, que no se ha hecho público. Y ahora ella critica mi evolución familiar. ¿Y si yo critico su involución familiar? Basta ver lo que era la familia antes y lo que es ahora, siendo la sorna de muchos. Lo que pido, por favor, es que me dejen tranquilo. Si Rocío Jurado estuviera viva la hubiera llamado por teléfono para llamarle la atención pon por hablar así de su hija», concluía.