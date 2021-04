La sevillana ha reaparecido en un plató de televisión para arropar a su prometido, concursante del ‘reality’.

Este jueves, Anabel Pantoja ha reaparecido en la pequeña pantalla después de un tiempo alejada de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja, que se ha tomado un tiempo de reflexión para sopesar si desea continuar trabajando como colaboradora en ‘Sálvame’, ha interrumpido este ‘impasse’ para apoyar de manera activa a su prometido, Omar Sánchez.

La sevillana se pronuncia sobre su prima Sylvia Pantoja: «Va en son de paz y yo me alegro»

La joven ha confesado a Jorge Javier Vázquez que no le importa que su novio coincida en el plató con Sylvia Pantoja: «No tienes que ir con la pistola cargada. Yo lo que le dije a él que todos son iguales y que si en un momento determinado ella habla mal de mí… Si ella va en son de paz yo me alegro», admitía. Asimismo, confesaba estar nerviosa ante el debut de su novio en el concurso. «¡Que no le pase nada! ¡Pondedle bien el salvavidas!», reclamaba.

Asimismo, se pronunciaba sobre ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el documental de Rocío Carrasco del que tanto se habla y que su tía no se pierde. «Yo creo que mi tía no ve lo de Rocío porque es duro… entonces más dureza no creo», comentaba.

Cuando llegó el momento del salto desde el helicóptero, Omar Sánchez quitaba hierro a los nervios de Anabel: «Ella es muy trágica». Asimismo, manifestaba su excitación ante esta aventura: «Estoy muy contento y lo voy a dar todo. Lo hago por ti. ¡Te quiero!».

Hace unos días, la colaboradora compartía con sus seguidores de Instagram su mayor deseo ante el inminente viaje de su chico a Honduras. «Lo que ha unido una isla, que no lo separe otra 😂 Te amo», escribía en su cuenta de Instagram junto a una instantánea en la que aparecen ambos abrazados en la orilla del mar. Con este gesto, Anabel Pantoja espera que no cambie nada después del paso del canario por ‘Supervivientes’. El instructor de surf le respondía: «Gracias por ser como eres te quiero ❤️».

Omar Sánchez, ilusionado ante su nuevo reto televisivo en ‘SV’

Poco antes de formar parte de la plantilla de concursantes de ‘SV’, Omar Sánchez compartía con sus ‘followers’ su emoción ante el nuevo reto al que se enfrenta. «Bueno chicos, pues ya saben la noticia, soy el nuevo concursante de ‘Supervivientes’ y nada, solo quería darle las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No he podido responder a todos», explicaba en un vídeo donde no podía ocultar la ilusión que le hace demostrar sus capacidades físicas y mentales como superviviente. «Tengo muchas ganas de participar y en breve nos vemos por Honduras, que voy a darlo todo. Gracias a todos por el apoyo, adiós», concluía.