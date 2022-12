Han pasado tan solo 10 días desde la muerte de su padre y Anabel Pantoja ha regresado a un plató de televisión. El lugar elegido por la sevillana para su vuelta a la pequeña pantalla ha sido ‘El debate de las tentaciones’, un espacio que presenta Sandra Barneda, quien se ha mostrado muy cariñosa con la sevillana. «Te quiero dar un abrazo Anabel. Bienvenida. Qué bien hallada, me alegro mucho. Un abrazo para ti y para toda tu familia», le ha dicho la catalana al recibirla en directo.

La aparición de la sevillana en televisión no era, ni mucho menos, esperada. Lo cierto es que las últimas pistas que había dado en las redes sociales hacían presagiar que lo de volver a ponerse delante de los focos estaba muy lejos de sus planes. Este fin de semana, al que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ se ha dejado ver en las redes sociales en un viaje muy especial, junto a su madre Merchi, en uno de sus refugios particulares, Gran Canaria. La colaboradora ha viajado con su progenitora al lugar donde ha vivido en los últimos años. Juntas han visitado la localidad de Arguineguín, a la que se mudó tras su separación de Omar Sánchez.

«Después de meses, regreso a casa. Ella no ha querido dejarme sola y después de años sin volar y estando malita con la pierna viene a ayudarme», afirmaba la colaboradora de Telecinco en su perfil de Instagram. No cabe duda de que los últimos 10 días han sido muy complicados para la familia. Además del dolor que ha supuesto la muerte de Bernardo Pantoja se une la gran exposición mediática que generó la noticia. Esto la hizo estallar en ‘Sálvame’ la semana pasada. «¿Podéis dejar descansar a mi padre?», lamentaba. Asimismo, respondía a Junco, viuda de su padre: «Yo entiendo que ha querido a mi padre y lo ha cuidado, pero hay que contar toda la verdad… Esa señora ha estado, que no diga que no ha estado».

La ‘influencer’ se ha tomado unos días de descanso para recuperar fuerzas y para resolver algunos asuntos pendientes y reencontrarse con viejos amigos en las Canarias, donde tan buenos momentos ha vivido. Este viaje ha querido hacerlo con su madre, quien ha sido su mayor apoyo. Su novio, Yulen Pereira, se encuentra en Vancouver, Canadá, haciendo frente a compromisos profesionales con motivo de la Copa del Mundo de Esgrima, por lo que ha querido aprovechar la ocasión para dedicarse en cuerpo y alma a su madre.

Durante su estancia en Gran Canaria, muchos se han preguntado si se produciría un reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. El canario ya ha rehecho su vida tras su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’ y ha comenzado una relación con la ‘influencer’ Marina Ruiz. La vida de ambos ha dado un giro radical. Ella ha encontrado de nuevo el amor junto al campeón de esgrima. El monitor de surf, por su parte, está ilusionado con su compañera de reality. Anabel y Omar se separaron cuatro después de darse el «sí, quiero. El paso de la sevillana ‘Supervivientes‘, donde conoció a su actual pareja, marcó un punto de inflexión. Allí conoció a su actual novio. La pareja continúa afianzando su romance y se ha instalado en un céntrico piso de la capital.