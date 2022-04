Los concursantes de ‘Supervivientes‘ ya están listos para vivir la aventura de sus vidas. Según hemos podido ver en las redes sociales de algunos participantes, la organización ya les ha impuesto una especie de toque de queda para que todo vaya bien en el concurso, por lo que se encuentran «encerrados» dentro de un hotel, esperando un determinado tiempo para viajar hacia Honduras.Por ello, los robinsones como Anabel Pantoja se despide de sus seguidores, quienes están acostumbrados a ver su vida casi al 100%.

En el caso de la sobrina de Isabel Pantoja, la joven ha realizado unos stories afirmando que «aquí en Madrid la Pantoaventura empieza ya. Como sabéis, yo comparto todo, pero a partir de ahora ya no se puede compartir casi nada, por temas de la organización. Así que nada, solamente era para deciros que, entre comillas, van a ser mis últimas horas aquí con vosotros«.

La colaboradora de ‘Sálvame‘ ha continuado su speech digital diciendo que «deseo que veáis un concurso guay y que lo paséis bien. Yo espero aprovechar esto, después de ocho años, que no me creo que me hayan dado esta oportunidad. Y nada, que Dios esté arriba, y que me ayude sobre todo a estar tranquila y que cuide a los míos. Sobre todo a mi papá».

Los compañeros de Anabel Pantoja en Honduras

Pero, como es evidente, Anabel Pantoja no viajará sola hacia Honduras. De hecho, una de las caras le será muy conocida a la concursante, y es que sale de su propio programa. Kiko Matamoros, quien también trabaja en ‘Sálvame’, se une a la aventura de los Cayos Cochinos. Además, personajes conocidos como Nacho Palau, Ainhoa Cantalapìedra, Charo Vega o Marta Peñate también están en la aventura. Después los hay un poco más desconocidos como Ignacio de Borbón, Anuar Beno, Rubén Sánchez o Mariana Rodríguez, a quienes descubriremos en profundidad en las playas del Caribe.

