Después de cinco meses alejada de ‘Sálvame‘, Anabel Pantoja ha regresado al programa. En su esperada vuelta, la sobrina de Isabel Pantoja ha cargado contra Julián Muñoz, quien ha regresado a la escena pública tras protagonizar su propio documental. En él ha repasado cómo se enamoró de la cantante, cómo fueron sus encuentros íntimos entre ambos en la cárcel tras ser condenado por el ‘caso Malaya’ o cómo es su realidad actual, ahora que afronta una enfermedad irreversible. Sus declaraciones no le han hecho ninguna gracia a la sevillana, que ha regresado al programa de Telecinco después de cinco meses de ausencia.

Anabel Pantoja, a Julián Muñoz: «Preocúpate de lo que tienes en casa»

«Conocí a tu hija y me pareció de chapeau», ha destacado la andaluza, pero quiero decirte una cosa, Julian», pronunciando su nombre en inglés. «Olvídate ya de Isabel Pantoja. Ponte a hacer cosas de inmobiliaria y haz tu vida y demás. Y no vuelvas a repetir lo de calentón. Un calentón es lo que pasó en cantora el día 31. Pero un calentón no pasa en siete años. No culpes a nadie de tus errores. Políticos corruptos como tú los hay así. Y haber estado con Isabel Pantoja te ha venido muy bien».

«Esto no justifica lo que haya pasado en el pasado», añadía. «Mi tía sí pidió disculpas. tengo su carta y su firma. Simplemente digo que si fuiste un calentón por qué no cogiste y te fuiste… Preocúpate de todo lo que tienes en casa y cuídate bien».

Al escuchar las palabras de Julián Muñoz en su docuserie, Anabel no ha evitado sentir un profundo rechazo. «Me enveneno, me entra todo el veneno por dentro. A mí este hombre cuenta sus vivencias y es verdad que yo era más pequeña. Pero este señor dice que le salió cara Isabel Pantoja. ¿Es que ella le puso una pistola? Tú quisiste tenerla a su lado. Tú eras el alcalde, el ostentoso, el ‘mustafá’«. E insistía en defender a su tía: «Estono quiere decir que haya hecho lo que hizo. Hizo lo que hizo y cumplió y pagó. Ahora… salir con el calentón, con qué tú trabajabas. ¿Que tú trabajabas en qué? Tú no trabajabas, tú la acompañabas y punto».

«Isabel Pantoja parece que es la niña del exorcista»

«Ahora sí es la hora de cobrar dinerito, señor Julián Muñoz», sentenciaba Anabel. «No he visto a mi tía hablar. Él ha escrito un libro y ha contado su historia. Isabel Pantoja parece que es la niña del exorcista. Que yo sepa, mi tía pistola y espada no tenía para ponérsela en el cuello a este hombre».

