El plató de ‘Sálvame‘ ha vivido una tarde muy intensa. Anabel Pantoja ha estallado en llanto cuando Gema López ha desvelado una información sobre Isabel Pantoja. Según la periodista, la cantante ha decidido desheredar a sus hijos. Pero la colaboradora ha negado tales afirmaciones. Cabreada, se ha quejado de que se cuenten «intimidades» de su tía constantemente. «¡Mi tía no ha desheredado a nadie!», ha zanjado.

«Si para ti contar esta información que he contado es dañar a tu tía en el ejercicio de mi profesión, soy culpable de ser lo que soy. A partir de ahora si tengo información, prefiero seguir siendo culpable. Si con esto le he hecho un daño personal, lo lamento, pero siempre he intentado contrastar la información y darla», ha explicado la madrileña.

Gema López, a Anabel Pantoja: «Esto te queda muy grande»

«Ella no ha cambiado el testamento», ha zanjado la sevillana, quien ha cuestionado a su compañera preguntándole «a ti qué te importa» lo que suceda a Isabel Pantoja. Incluso ha dejado caer que se «inventa» las cosas. Gema López ha dejado muy claro que su trabajo es ejercer el periodismo y no faltarle «el respeto» ni a Isabel ni a Anabel Pantoja.

Las palabras de Gema han hecho estallar a la andaluza. Ha abandonado el plató diciendo: «No tengo nada contra Gema, pero si desmiento una noticia, la desmiento. Mi tía no ha desheredado a nadie. Es fuente directa». Gema intervenía: «No le he faltado el respeto a nadie y es la segunda vez que me dices esto esta tarde… En cuanto a esta información entiendo que tu fuente directa, que sé quién es, te diga que no. Yo mantengo mi información, y no hay más. Y con esto no te estoy perdiendo el respeto. Entiendo que esto te queda a ti muy grande y al final estás dando la cara tú de cosas que están pasando en tu familia y de las que no tienes culpa. Y yo a ti no te quiero hacer daño porque sabes que te tengo cariño».

«No tengo nada en contra tuya», apuntaba Anabel. Su colega se cuestionaba entonces: «¿Pero por qué te tienes que ir?». La aludida le ha respondido: «Me voy porque no aguanto esto más. Si te digo que mi tía no ha desheredado a tus hijos, ya está». Gema insistía: «Si la fuente es tu tía, a tu tía no la creo porque ella ha mentido mil veces». Y Anabel le pedía nuevamente que no contara cosas de su familia: «Respétame».

«Tú y tus dramas… ¡Te estás pasando!», ha reprochado la periodista a Anabel

Gema López se ha mostrado muy contundente: «Lo que quieres es que te dé la razón». Y le ha reprochado a su compañera los numeritos que monta cada vez que no está conforme con algo: «Tú y tus dramas… ¡Te estás pasando! Lo que quieres es que se te dé la razón. Dramas, no, que enseñas mucho la patita del drama… Deja el drama».

Anabel Pantoja no era capaz de salir del bucle en el que se encontraba. Rota en llanto, exclamaba: «Cada vez que hablo es porque hablo de un tema de mi familia. Respetadme. ¡Me voy a tomar por culo!». Minutos más tarde se dirigía a Jorge Javier Vázquez para quejarse de que sus compañeros no valoran sus opiniones: «Tenéis mucha guasa todos… Me voy a un trabajo donde esté más a gusto. Hay que respetar un poco esto». El presentador mediaba, intentando aliviar la tensión. «Anabel, todo lo tomas como un ataque. Ni maravillosa Isabel ni maravillosa yo», apuntaba Gema López. Viendo que Anabel no podía calmarse, Belén Esteban ha salido en defensa de su amiga. «Su padre está malo y tiene esa preocupación. Está un poco superada», decía.

«Esto es un juego y nadie se va a cabrear porque digas tú culpable», le ha recordado Jorge Javier a Anabel. Gema López no daba crédito a la magnitud que estaba dando Anabel a las cosas: «Vaya panorama, ¿no?». Asimismo, ha explicado que nunca ha tenido intención de hace daño a su compañera: «Me sabe mal discutir con Anabel porque yo la quiero mucho. Ella tiene sus ideas y yo las mías. Madre mía, qué tardecita».

«Quiero defender a mi tía porque me hierve la sangre con lo que se dice de ella»

«No quiero guerras, vengo aquí a trabajar. Quiero defender a mi tía porque me hierve la sangre con lo que se dice de ella y me hierve tanto que se me evapora, sean verdad o sea mentira. Me duele ella. Me duele mi tío, me duele mi padre, me duele todo. La gente se cree que estoy obsesionada, pero me duele todo lo que ha pasado», zanjaba la sevillana.

