La final de ‘Supervivientes‘ está a la vuelta de la esquina. En las próximas semanas, los cuatro finalistas viajarán hasta España para enfrentarse a sus últimos días antes de que uno de ellos se convierta en el último ganador del concurso más extremo de la televisión. Sin embargo, quien no se podrá llevar ya el ansiado cheque será Ana Luque, que se ha convertido en el último expulsado. Alejandro Nieto, Ana Luque e Ignacio de Borbón han sido los nominados de esta semana y ha sido Ana Luque la que se ha convertido en el expulsado por la audiencia del programa. Será el primero que no se bata en duelo con «el parásito», que la mayoría del concurso ha sido Marta Peñate. Debido a que nos encontramos en la recta final del espacio de Telecinco, y ya con todos los concursantes unificados, este jueves la andaluza se ha despedido de manera definitiva de Honduras.

En una gala marcada por el gran susto que ha dado Nacho Palau al tener que ser atendido por los médicos tras un golpe en la cabeza, Ana Luque se ha quedado a las puertas de la final de ‘Supervivientes’. El primer salvado de la noche ha sido Alejandro Nieto, mientras que la amiga de Olga Moreno no ha podido ganar la batalla a Ignacio de Borbón, que se postula como uno de los ganadores de esta edición. La andaluza se ha derrumbado al conocer que era ella quien tenía que coger el saco y regresar a España quedando sexta finalista de esta edición.

La despedida de Ana Luque tras su expulsión

“Decirle a mi salvaje, Alejandro, que va a ser el ganador de esta edición. Ignacio, aunque te regañe lo hago como una madre y te tengo mucho cariño. Nacho estas últimas semanas han sido muy bonitas, me has dado mucho cariño y me has recordado mucho lo que tengo fuera. Marta, me ha encantado conocerte estos días y me llevo una amiga», se despedía la concursante. Además, no ha desaprovechado la oportunidad para cantarle el cumpleaños feliz a su amiga, Anabel Pantoja. Y es que ya pasadas las 12 de la noche, llegaba el 15 de julio, lo que significaba que la colaboradora de televisión cumple años.

La amiga de Olga Moreno no ha sido la única que le ha dedicado unas palabras a sus compañeros. Desde el plató de Telecinco, Carlos Sobera, que se encuentra sustituyendo a Jorge Javier Vázquez, también le ha querido mandar unas palabras de cariño a la concursante que se ha quedado a las puertas del final: “Desde España hemos aprendido a quererte mogollón, has sido una excelentísima persona y concursante. Si antes te queríamos mucho, ahora te queremos mucho más», le decía a la andaluza que la semana que viene estará en el plató.

