En los últimos días, varias informaciones apuntaban que Alba Carrillo había sido despedida de Telecinco. Sin embargo, SEMANA pudo saber en exclusiva que no había sido así. Es más, tal y como confirmaban a esta revista, la colaboradora de televisión iba a incrementar su aparición en televisión a pesar de las críticas y súplicas de Jorge Javier Vázquez de que no esté en Mediaset. Y así ha sido. La modelo ha reaparecido en ‘Ya es verano’.

Horas después de que SEMANA publicara en exclusiva que Alba Carrillo iba a incrementar sus apariciones en televisión, la colaboradora aseguraba en sus redes sociales que los nuevos proyectos que tenía entre manos le llenaban de ilusión. «Espera y verás«, escribía en un dardo envenenado directo a Jorge Javier Vázquez. A sus colaboraciones en ‘Ya es mediodía’, la modelo aumenta su presencia en la pequeña pantalla gracias a ‘Ya es verano’. Ha sido este sábado, 24 de septiembre, cuando ha aparecido provocando una grata sorpresa en los espectadores.

Aunque no se ha pronunciado acerca de lo ocurrido y las informaciones inciertas de su supuesto despido, Alba Carrillo ha opinado sin ningún tipo de filtros del polémico vídeo filtrado en el que aparece Íñigo Onieva besando a una mujer que no es Tamara Falcó. Sobre esto, ha asegurado que todas las parejas tienen unos códigos, aunque no cree que esto justifique lo que esté pasando en la pareja.

La reflexión de Alba Carrillo

Este jueves, Jorge Javier Vázquez anunciaba su triunfo en los tribunales contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo. “Un recuerdo emocionado para Lucía Pariente, que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido”, escribía el presentador en su perfil de Twitter. Horas después, el de Badalona aprovechaba su presencia en ‘Sálvame’ para mandarle un mensaje a Alba Carrillo: «Estoy muerto para ti. Se le permite que me diga que muy bien luchar contra las humillaciones a animales, pero que yo humillo a las personas en los platós. En esta cadena se le permite que lo diga, ¡tengo que seguir viéndola en este canal! Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre».

Un día después, aunque sin mencionarle de forma directa, Alba Carrillo lanzaba una reflexión que respondía por completo a las palabras del presentador. “Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices”, escribía. Ahora, dos días después de la sonada crítica del de Badalona, la colaboradora ha reaparecido triunfal en la pequeña pantalla. Por el momento, la veremos en ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya es verano’, que acaba sus emisiones este fin de semana y dará paso a ‘Fiesta’, el nuevo programa de Emma García. ¿Veremos a la colaboradora también aquí?