Todos los secretos del partido benéfico en el que se espera a 100 famosos y muchas sorpresas

31 años después el partido de Navidad que más famosos reúne se sigue organizando. Al otro lado de 'Artistas vs famosos' está el reconocido relaciones públicas Richy Castellanos, quien nos da todas las claves acerca de este encuentro benéfico en el que veremos, entre otros, a Gabino Diego, Juan José Ballesta o José Mota. Nombres a los que se suman otros como Cayetana Guillén Cuervo, Beatriz Rico o futbolistas como Nolito, pero ¿qué rostros conocidos pisarán por primera vez esta cita? El propio Richy nos lo cuenta. "Estarán Raquel Perera, Raquel Meroño, Omar Montes o Israel Fernández", explica en conversación con este medio. Pesos pesados de la actualidad entre los que destacan, por cierto, actores con grandísimas destreza jugando al balón: "Maxi Iglesias o Miguel Ángel Muñoz te podría decir, se les da de maravilla", comenta.

En total hasta 100 famosos se desplazarán al Cívitas Metropolitano, a las 14:00 horas el próximo 30 de diciembre, eso sí, no jugarán todos, sino solo 40 de ellos. El resto acudirán a hacer promoción del evento y a conceder entrevistas, intentando así que se recaude lo máximo para la Fundación Raíles, la cual trabaja al máximo por la inclusión de personas con discapacidad intelectual. "He colaborado otros años con Unifec, asociaciones contra el cáncer o de fibrosis quística. Me dijeron que esta fundación lo necesitaba, les visitamos y todo nos cuadró. Los actores de 'Campeones' están allí y estarán en el partido", ha añadido.

Durante más de dos meses ha estado día y noche intentando cuadrar agendas y poniéndose en contacto con todos ellos. Junto a Jesús Álvarez ha podido organizarlo, siendo a continuación donde te mostramos muchos de los nombres y apellidos de rostros conocidos que allí estarán. Desde Joaquín Cortés, Farruquito, Pepín Liria, Nano DJ, Jesús Álvarez, Goyo Giménez, Iván Sánchez, Maxi Iglesias... Tampoco faltarán futbolistas como Juanfran Torres, el ahora entrenador Ricardo López o el alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La fecha está marcada en el calendario y ya nos avanzan que "esta vez han tirado la casa por la ventana". Todos ellos han sido convocados por Richy Castellanos, quien ha organizado un año más el partido benéfico de Artistas vs. Famosos, un duro trabajo que comenzó hace ya algunas semanas. Y es que no es fácil cuadrar todas las agendas de los rostros conocidos, pero cuando se trata de una buena causa nadie duda en esforzarse. ¡No te lo pierdas!