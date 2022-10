Victoria Federica, a sus 22 años, se ha convertido en la nueva influencer española de moda. En el último año la joven ha visto cómo sus seguidores se han disparado, hasta alcanzar más de 200 mil, gracias a su inclusión en el mundo ‘fashion’ y a las polémicas en las que se ha visto envuelta y que la han convertido en protagonista de muchos titulares. Ahora, Instagram es una de sus principales fuentes de ingresos. Como consecuencia, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en creadora de contenido y en imagen para algunas marcas.

‘Vic’, nombre con el que es conocida en su círculo más intimo, se ha convertido en un referente de estilo para adolescentes ávidas de encontrar un modelo a seguir. De un tiempo a esta parte, todo lo que lleva en cuestiones de moda va a misa, y la última aparición en público de la sobrina del rey Felipe VI es la confirmación de esta afirmación. Así, durante una de sus apariciones en la Semana de la Moda de París, Victoria confirmó que la camisa ‘cropped’ es una de las tendencias del otoño que mejor quedan con pantalones vaqueros de tiro bajo y chaquetas de cuero. El resultado del look nos ha seducido por completo.

Si Victoria Federica incluye la camisa ‘cropped’ en sus estilismos de otoño, nosotras también

Este otoño-invierno las pasarelas han decidido que luzcamos palmito. No hay prácticamente influencer que no hayan apostado por las camisas cortas. Victoria de Marichalar les da protagonismo con pantalones de tiro bajo y deja parte de su abdomen al descubierto. Lleva un diseño de popelín con la manga larga, en color azul celeste y con cuello solapa.

La royal no ha necesitado añadir grandes complementos al look para hacerlo estupendo, únicamente, una chaqueta de cuero oversize en negro y un bolso de estilo bandolera en contraste. El resultado es un look que destila altas dosis de modernidad y vanguardia y que enfatiza, todavía más, llevando su larga melena metida por dentro del cuello de la cazadora. Este es un recurso sencillo que está causando sensación en los estilismos de streetstyle entre las que más saben de moda. Así consigue dar un aire desenfadado al conjunto.

¡Echa un vistazo a nuestra galería y atrévete con la tendencia!