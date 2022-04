Aunque ‘Sálvame’ no está en su mejor momento y los colaboradores del programa están preocupados por el futuro del programa, Gema López sigue funcionando con su plan B, centrada en su faceta de influencer y en la firma de moda en la que colabora desde hace un tiempo. La primavera ya ha llegado, y aunque estos días pasados las temperaturas no acompañan y hemos tenido que volver a las prendas de abrigo, estamos deseando hacer el cambio de armario y vestirnos con las tendencias de la nueva temporada. Gema López ya ha lucido varios modelitos, pero han sido sus nuevos vestidos los que nos han conquistado totalmente. Concretamente dos diseños con el corte más favorecedor, especialmente si ya has cumplido los 50.

La periodista es un fan absoluta del boho-chic, y los vestidos que nos ha enseñado como dos de sus favoritos tienen un corte que se adapta perfectamente a ese estilo que tanto le gusta y, además, tienen la virtud de estilizar cualquier figura.

Los vestidos de Gema López tienen todas las claves para favorecer y estilizar la figura

La colaboradora de televisión se ha decantado por dos vestidos con diseños súper favorecedores que no pasan de moda. La característica principal es que estamos hablando de diseños de silueta envolvente, en estampados muy primaverales y favorecedores (uno en tonos rojos y otro en azules).

El estampado de flores en tonos rojos es un vestido mini rematado con un volante y manga corta. El azul, también de manga corta y con volante, pero de largo midi. Los dos son de la firma ne&nu y tienen un precio de 44,95 euros el primero y 55 euros el segundo.

En ambos casos los combina con botas slouchy beige de serraje con tacón ancho de madera.

Los vestidos envolventes favorecen a todos los cuerpos. La cinta, que se puede atar en la parte de atrás, como le gusta a Gema, o en un lateral, permite adaptarlo totalmente a la figura y el escote en pico es el que mejor sienta, tengas el pecho que tengas. Normalmente confeccionados en punto de seda, nunca vas a fallar si eliges uno de estos sencillos modelos para tus looks de primavera.

El vestido wrap que creó Diane Von Furstenberg en los años 70

El vestido wrap es todo un clásico que se creó en los años 70. Fue la diseñadora Diane Von Furstenberg quien tuvo la idea al unir el top con la falda dando lugar, así, al ya famoso wrap dress (vestido envolvente), que presentó en un desfile en 1973 . El modelo fue un auténtico hito y durante la década de los 70 llegó a vender cinco millones de unidades, convirtiendo a su creadora en una de las diseñadoras más influyentes.

Hoy continúa siendo un vestido esencial en el armario de cualquier mujer. Un diseño todoterreno que podemos llevar en todas las ocasiones, dándole diferentes vidas dependiendo de los complementos.