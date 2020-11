Tamara Falcó nos deslumbró anoche con un vestidazo rojo firmado por Pronovias que la convierten en toda una estrella de Hollywood. ¡Espectacular!

Si ya estaba siendo la clara protagonista de este 2020, esta semana aún más. Tamara Falcó se ha convertido durante los últimos días en el centro de todas las miradas tras confirmarse su relación con Iñigo Onieva, un guapo diseñador de coches ocho añitos menor que ella. Con beso incluido y cenas románticas de por medio, el noviazgo entre el ingeniero y la colaborado de El Hormiguero se ha convertido en el tema más comentado de las últimas horas, aunque eso no ha impedido a ninguno de los dos seguir con sus compromisos profesionales. Anoche mismo, Tamara Falcó no faltó a su cita con Sisley París, la marca de belleza de la que es imagen y para la que tenía que grabar un spot publicitario en el Hotel Four Seasons de Madrid. Un rodaje rodeado de expectación en el que la diseñadora lució el vestido rojo más espectacular que hemos visto en el último año. Un modelo de Pronovias del que era imposible no enamorarse.

La hija de Isabel Preysler, que ha heredado la elegancia y el buen gusto de su madre; supo hacer gala de su impecable estilo aún saliendo de un coche rodeada de paparazzi. Algo que, aunque ninguno de nosotros lo hayamos experimentado, tiene pinta de ser muy pero que muy complicado y que la futura marquesa de Griñón ha sabido hacer con todo el glamour de este mundo.

Ha nacido una estrella: Así es el impresionante vestido rojo de Tamara Falcó

Defender un look como el que Tamara Falcó llevó anoche es, sin duda, todo un reto, pero ella lo superó con creces. Se trata de un espectacular vestido rojo largo de escote bardot firmado por Pronovias. Un diseño con detalles de seda fruncida en la parte del pecho y voluminosas mangas caídas que dejaban ver sus hombros, así como su espalda, de la manera más sensual. Ceñido en la cintura y lleno de caída en la falda, el modelo presentaba una amplia raja que daba un toque sexy a la exganadora de Masterchef Celebrity y la convertía en una auténtica estrella de Hollywood.

La joven de 39 años remató su estilismo de la mejor forma, con unas bonitas sandalias de tiras brillantes y un clutch a conjunto. A modo de peinado, la socialité eligió llevar su corta melena suelta y como maquillaje prefirió la discreción y eligió un beauty look muy sencillo; pintándose las uñas de rojo para dar todo el protagonismo al espectacular vestido que quitaba el hipo a cualquiera.